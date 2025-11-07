Blu-ray『syudou Live 2025「美学」2025.05.31 日本武道館』発売記念先行上映会開催決定！

シンガーソングライター/ボカロP として活動中のsyudou、初の日本武道館公演のBlu-ray発売を記念した先行上映会を大阪、東京で開催！syudou本人の舞台挨拶＆ハイタッチ会の実施も決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン

syudou初の日本武道館公演“syudou Live 2025「美学」”の模様を収録したBlu-ray映像作品の発売を記念し、12月3日（水）T・ジョイ梅田（大阪府）、12月4日（木）ユナイテッド・シネマ 豊洲（東京都）で、発売記念先行上映会の開催が決定した。

syudouは、インターネット上での音楽活動をはじめ、Ado「うっせぇわ」の楽曲提供や、「キュートなカノジョ」、「ビターチョコデコレーション」、「爆笑」など様々なヒット曲を生み出し、アニメ主題歌からドラマのオープニングタイアップなど活動の幅は多岐に渡る。YouTube登録者数は90万人以上、YouTube総再生数は4.6億回を超え、独自のダークな世界観を武器にファンをさらに拡大中。

本イベントは、今年5月31日に開催した日本武道館公演の模様を収めたBlu-rayの収録映像を映画館の大スクリーンで先行上映。さらに、syudou本人の舞台挨拶とハイタッチ会の実施も予定している。



ライブの熱気と感動を再び味わえるスペシャルな機会をお見逃しなく！



syudou オフィシャルサイト：https://syudou.com/(https://syudou.com/)

【実施概要】

＜タイトル＞

Blu-ray『syudou Live 2025「美学」2025.05.31 日本武道館』発売記念先行上映会



＜日時／会場＞

《大阪会場》

日時：2025年12月3日（水）17:30 START

会場：T・ジョイ梅田（大阪府大阪市北区梅田1-12-6 Ｅ-ＭＡ（イーマ）ビル7F）

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

《東京会場》

日時：2025年12月4日（木）

<1部>14:30 START

<2部>18:30 START

会場：ユナイテッド・シネマ豊洲（東京都江東区豊洲2-4-9 三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲 内）



＜登壇者＞syudou

※ライブ映像上映後、舞台挨拶およびハイタッチ会を実施いたします。

＜料金＞

\4,500（税込／全席指定）

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※チケット代以外に各種手数料がかかります。



【Blu-ray購入者限定先行（抽選）】

2025年11月13日（木）18:00 ～ 11月18日（火）23:59

◎対象：Blu-ray『syudou Live 2025「美学」2025.05.31 日本武道館』を購入された方のみ

※Blu-ray購入者の方へOFFICIAL GOODS STOREから下記日時に受付URL等をご案内いたします。

【配信予定日時】11月7日（金）18:00、11月10日（月）18:00、11月14日（金）18:00、11月17日（月）18:00

※＜11月16日（日）23:59＞までにBlu-rayを購入された方がお申込み対象となります。

※Blu-ray予約サイトはこちら：https://official-goods-store.jp/syudou-bluray/(https://official-goods-store.jp/syudou-bluray/)

※商品購入、シリアル番号に関するお問い合わせ：https://official-goods-store.jp/syudou-bluray/v2/contact/input(https://official-goods-store.jp/syudou-bluray/v2/contact/input)

Blu-ray『syudou Live 2025「美学」2025.05.31 日本武道館』発売記念先行上映会

情報サイト：https://liveviewing.jp/syudou-bigaku/(https://liveviewing.jp/syudou-bigaku/)

主催：A-Sketch

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。



《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎イープラス：050-3185-6760（10:00～18:00 オペレーター対応）

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。



【注意事項】

※登壇者およびイベント内容は、予告なく変更になる場合がございます。ライブ映像の上映が行われる場合はチケットの変更や払い戻しもできませんので、あらかじめご了承ください。

※登壇者等へのプレゼントや手紙、差し入れなどはお受け取りできません。

《上映について》

※開場時間は各回開演の30分前を予定しております。

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※ライブ映像の上映およびイベント中は、カメラや携帯などのいかなる機器においても録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。



※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。