業界をリードするエージェンティック・オーケストレーション・自動化プラットフォームを提供するWorkato Inc.（本社：米国カリフォルニア州パロアルト、以下、Workato）の日本法人であるWorkato株式会社（所在地：東京都千代田区、以下、Workato Japan）は、本日、日本における実運用可能なAIエージェントGenie（ジーニー）を発表しました。これらは現在、あらゆる主要なビジネス機能で稼働しているエンタープライズAIエージェントです。これらはプロトタイプではなく、測定可能な成果をもたらし、コアビジネス機能に統合され、企業の業務運営を変革する、実際に機能するエージェントです。WorkatoのフラッグシップカンファレンスであるWOW 2025で発表された新しいGenieは、エージェンティック・エンタープライズの実世界における最初のモデルの一つです。

Workato ONEプラットフォーム上に構築され、Workato GOを通じて展開されるWorkato Genieは、営業部門の見積もりCPQ作業や人事部門の入社オンボーディング手続きなど、主要なビジネス機能における効果の大きな業務を処理できるように設計された、構築済みのAIエージェントです。Genieは企業のシステムと統合され、安全に運用され、組織のニーズに合わせてカスタマイズ可能です。KPIへの連動、企業のコンテキスト、リアルタイムの自律性、そして信頼できるガバナンスといった包括的なパッケージを提供できるのはWorkato Genieだけです。Workatoは100以上の社内ワークフローをインテリジェントなGenieに置き換え、あらゆる機能のプロセスを合理化しました。

「企業はパイロットモードにとどまり、コパイロットを使い回し、AIが成熟するのを待っていました」と、Workatoの共同創業者兼CEOであるVijay Tella氏は述べています。「そのような時代は終わりました。Workato Genieは成果を上げるために作られています。真の同僚エージェントとして、企業全体で大規模に運用され、今日、目に見える効果を生み出しています。」

真のエージェント。真の業務アウトプット。

Workatoは、企業のあらゆる場所にインテリジェントなGenieを導入します。それぞれが特定の役割向けに設計され、KPIが組み込まれ、システム全体でオーケストレーションされます。彼らはコパイロットではなく、同僚エージェントです。

- Sales Genie：見積り業務を効率化し、営業担当者の生産性を向上させ、売上オペレーションを最適化します。Sales Genieは、チームがより迅速に取引を成立させ、営業サイクル全体を通してより正確に業務を遂行できるよう支援します。- Support Genie：チケットの解決を迅速化し、よくある問題を回避し、より良いカスタマーエクスペリエンスを提供します。Support Genieは、チャネルやツールを連携させ、応答時間と満足度を向上させます。- IT Genie：サービスリクエストを自動化し、解決を迅速化し、運用上のトラブルを軽減します。IT Genieはパターンを検知し、ビジネスに支障をきたす前に繰り返し発生する問題を排除します。- Marketing ＆ SDR Genie：パフォーマンス予測、アウトリーチのパーソナライズ、そして営業支援コンテンツの作成。Marketing ＆SDR Genieは、業務に迅速なシグナル、より的確なインサイト、そしてより効果的なクリエイティブな活用を提供します。- Customer Experience (CX) Genie：顧客ライフサイクル全体を通して、より強固な関係を築き、より良い成果を実現します。Customer Experience (CX) Genieは、スムーズなオンボーディング、積極的なエンゲージメント、そしてパーソナライズされたサポートを実現します。- HR & Recruiting Genie：採用プロセスを迅速化し、オンボーディングを改善し、従業員エクスペリエンスを強化します。HR & Recruiting Genieは、求人情報の管理、採用プロセスの効率化、役割に応じたオンボーディングを提供します。- Security Genie：セキュリティ体制を強化し、コンプライアンスを確保し、監査を効率化します。Security Genieはシステムを監視し、ガバナンスを強化し、リスク管理における手作業のオーバーヘッドを削減します。

すべての Genie は Workato ONE プラットフォーム上に構築され、企業全体のエージェントをオーケストレーションする同社のインテリジェント コントロール センターである Workato GO を通じて展開されます。

「これらのGenieは明確な目的を持って活動しています」と、Workatoの最高製品責任者であるBhagat Nainani氏は述べています。「彼らは実際の業務を引き受け、エンタープライズ規模で稼働し、重要な機能全体にわたって測定可能な成果をもたらします。」

エンタープライズAIのための新しいフレームワーク

お客様が安心して拡張できるよう、すべてのGenieはビジネスニーズを満たすガードレール内で動作します。ガバナンス、説明容易性、そしてエンタープライズセキュリティが組み込まれているため、お客様は自信を持って企業全体にAIを拡張できます。

各 Genie は次の機能を活用します。

- アプリ、データ、ワークフローの緊密な統合により、価値実現までの時間が短縮され、サイロを排除します。- 組み込みのオーケストレーションとヒューマンインザループ制御により、精度、適応性、安全な展開が保証されます。- 事前に定義されたエンタープライズ スキルプロセスとガバナンス ポリシーにより、初日から信頼できる実行が可能になります。- Workato GO による統合された監視と実行により、リーダーは企業全体の可視性と制御を実現できます。- 顧客データと学習内容は常に分離され、 1 時間ごとに更新されるキーで暗号化されます。

AIの誇大宣伝からインテリジェントな実行へ

今夏のWOW 2025は、より広範な転換を示唆しました。孤立した試用AIコパイロットから、機能する全社エージェントシステムへと実用化の移行を明らかにしました。多くの企業がまだ実験段階にある中、Workatoはエージェント上で稼働しており、お客様にも同様の環境を提供しています。

「未来はAIエージェント主導の企業にあります」とVijay Tella氏は説明しました。「あらゆる役割において、誰もがAIエージェントによって高度専門的なレベルで活動できる力を得られます。それは私たちが設定しようとしている基準です。」

すぐに実稼働可能な Genie のラインナップと、Workato が企業にどのような変革をもたらすかについて詳しくは、https://www.workato.com/ja-jp/agentic をご覧ください。

今後の展開：

Workato Japanは、今後も日本企業のエージェンティック・オーケストレーション及びDX推進を支援するため、製品・サービスのローカライズやサポート体制の強化を継続してまいります。

Workatoについて

Workatoは、テクノロジーの複雑さをビジネスチャンスへと転換します。リーディング・エージェンシー・オーケストレーション企業として、Workatoは企業のデータ、プロセス、アプリケーション、そしてエクスペリエンスを連携・統合し、ビジネスの成長を支援します。AI主導のプラットフォームは、複雑なワークフローをリアルタイムで操作し、効率性と俊敏性を向上させます。12,000社以上のグローバル顧客から信頼されているWorkatoは、あらゆる規模の組織が新たな価値を創造し、今日の急速に変化する世界においてリーダーシップを発揮できるよう支援します。Workatoがあらゆる規模の企業のビジネス成長をどのように支援しているかについては、workato.comをご覧ください。

