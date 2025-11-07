女性声優ユニット「TrySail」10周年記念展覧会『TrySail 10th Anniversary Museum 2025-2026』2025年12月24日(水)より開催スタート！

株式会社ローソンエンタテインメント

株式会社ローソンエンタテインメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野口 透）は、2025年12月24日(水)より、麻倉もも、雨宮天、夏川椎菜による声優ユニット TrySailの10周年を記念した展覧会『TrySail 10th Anniversary Museum 2025-2026』を、全国3会場のhmv museum（東京／愛知／関西）にて順次開催いたします。

▶『TrySail 10th Anniversary Museum 2025-2026』特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/251024142/(https://www.hmv.co.jp/news/article/251024142/)

今年でデビュー10周年を迎えたTrySail。本展覧会は10周年を記念して開催されるもので、これまでの活動を振り返る展示や衣装展示のほか、今回の展覧会のために撮り下ろした写真展示など、ファンの皆さまと10年間の軌跡を共に振り返り、存分に楽しんでいただけるような空間をお届けいたします。

また、会場では期間によって絵柄が変わる先着入場特典や、会場ごとに異なる購入特典をプレゼント！撮り下ろし写真を使用した開催記念グッズの販売も行います。

さらに、宮城／福岡では、POP UP SHOPの開催が決定！本展覧会の開催記念グッズを販売いたします。

ぜひ会場へお越しいただき、TrySail10周年を共にお祝いしましょう！

【開催概要】『TrySail 10th Anniversary Museum 2025-2026』

■会場

＜東京会場＞

会場：hmv museum 渋谷5（「HMV&BOOKS SHIBUYA」5F）

日程：2025年12月24日(水)～2026年1月12日(月・祝)

営業時間：11:00～20:30 ※入場は20:00まで

▶店舗Xアカウント：@HmvBooksShibuya（https://x.com/HmvBooksShibuya）

※2026年1月1日(木)は休館日となります。

※2025年12月31日(水)、2026年1月2日(金)、3日(土)の3日間は営業時間変更の可能性がございます。店舗Xのご案内をご確認の上、ご来場をお願いいたします。

※店舗の営業時間に準じ、営業日・営業時間が変更となる可能性がございます。ご了承ください。

※展覧会の愛知会場／関西会場、POP UP SHOPの宮城会場／福岡会場の開催詳細については、後日特設ページにてお知らせいたします。

■入場料

前売入場券：1,500円(税込)

当日入場券：2,000円(税込)

※未就学児入場無料。ただし入場特典のお渡しはありません。

※前売入場券の場合、別途システム利用料330円がかかります。

■入場券販売

ローソンチケットにて前売入場券の販売を行います。

お客様集中による混雑回避のため、各会場各回に上限数を設けております。

【前売入場券販売（ローソンチケット）】

ローソンチケットにてご購入いただけます。

＜東京会場 販売受付期間＞

2025年11月8日(土)18:00～各開催日前日の22:00まで

※全日程30分ごとの入場時間指定あり(年末年始の一部日程を除く)

▶ローソンチケット 前売入場券販売ページ

https://l-tike.com/search/?lcd=38761%2C38762

※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。

※各回で上限数を設けている為、早期完売となる可能性もございます。あらかじめご了承ください。

※各受付開始時間は販売サイトが混み合う可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※変更となる場合は特設ページ・店舗Xにてお知らせいたします。

※愛知会場、関西会場についての前売入場券販売詳細は、後日特設ページにてお知らせいたします。

【当日入場券販売（会場受付）】

各会場の入場受付にてご購入いただけます。

※当日入場券はご購入時に入場特典をお渡しいたします。

※混雑状況によっては入場規制をさせていただく場合がございます。

※会期中の混雑が予想される際は、入場を整理券制とさせていただく場合がございます。

※前売入場券の上限に達している場合でも当日の状況によりその回の当日入場券を販売する可能性がございます。

※当日入場券に関する情報は店舗Xにてご確認ください。変更となる場合は特設ページ、店舗Xにてお知らせいたします。

＜入場時の注意事項＞

・会場内の展示物にはお手を触れないようご注意ください。

・写真撮影は一部エリアのみ可、動画撮影・録音は一切禁止です。

・展示内容の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・各会場の展示内容は一部異なる場合がございます。

・本企画展は入替制ではございませんが、混雑状況により制限をさせていただく場合がございます。

・本企画展は再入場不可となります。あらかじめご了承ください。

・その他、各施設・各店舗のご案内に従っていただけますようお願いいたします。

【先着入場特典】

『TrySail 10th Anniversary Museum 2025-2026』へご来場いただいたお客さまに、先着で「オリジナルポストカード」をランダムで1枚プレゼントいたします。絵柄は、前期と後期で変わります。(前期4種／後期4種)

＜東京会場 配付期間＞

- 前期：2025年12月24日(水)～2026年1月3日(土)- 後期：2026年1月4日(日)～1月12日(月・祝)

※ランダムでのお渡しとなり、絵柄はお選びいただけません。

※数に限りがあり、無くなり次第終了となります。

【開催記念グッズ】

『TrySail 10th Anniversary Museum 2025-2026』の開催を記念して、開催記念グッズをmuseum会場ならびに、POP UP SHOPにて販売いたします。グッズデザインなどの詳細は後日特設ページにて発表いたします。

＜グッズ購入制限日に関して＞

『TrySail 10th Anniversary Museum 2025-2026』開催会場では、各会場初週の土日・祝日は本展覧会にご入場済みのお客様のみグッズのご購入が可能です。

・レジにて当日入場済みの入場券をご提示ください。

・入場券1枚につき1会計とさせていただきます。

・グッズの購入は入場券をお持ちのご本人様のみとなりますのでご了承ください。

■購入特典

ミュージアム、POP UP SHOP会場で開催記念グッズを、5,000円(税込)以上お買い上げのお客さまに開催会場でそれぞれ絵柄の異なる「会場別オリジナルステッカー（各会場1種／全5種）」をプレゼントします。

※お1人様1会計につき1枚の配布とさせていただきます。

※無くなり次第終了となります。ご了承ください。

※一部商品は配布の対象外となる可能性がございます。

そのほか、グッズ購入の際の注意事項などは、以下の特設ページをご確認ください。

