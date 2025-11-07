関西限定【長期×フードテック×ジョブ型】世界の食を変えるスタートアップが、長期インターンシップ募集を開始

株式会社NINZIA

あたらしい食のカタチをつくるテクスチャ・エンジニアリング・スタートアップ株式会社NINZIA（本社：神戸市中央区、代表取締役：寄玉昌宏、以下「当社」）は、長期インターンシッププログラムの募集を開始しました。

本プログラムは、関西/大阪のリモートワーク可の実践的な有給インターンシップです。文系・理系を問わず、マーケティングや会計や広報、製品開発に至るまで、フードテック・メーカーとしての実務を幅広く経験できます。

NINZIAインターンシップ概要

業務例

- 参加形態 ： ハイブリッド（「開発」業務は、大阪市or吹田市のラボでのオンサイトのみ）- 期間 ： 2025年11～12月開始（最低6か月）- 報酬 ： 全て有償。ジョブ型で報酬は決定。挙手すれば、様々なジョブに参加可能。- その他 ： 留学生多数かつ海外プロジェクトも多いため、英語が話せるとベター。吹田市のラボ

※すべての業務はジョブ型のため、挙手すれば様々な業務を体験できます。

事業開発

Makuakeプロジェクト(https://www.makuake.com/member/index/824623/#project)や、NINZIA BOSAI(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000146.000029701.html)などの新規事業の立ち上げ。ピッチイベントでの登壇。

→大手コンサル就職。

→海外大学院への進学。

広報

プレスリリース作成(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/29701)やイベントでのマスコミ対応など。

→大手メーカーでの海外営業に内定。

会計

実践的な仕訳登録補助。簿記資格なしでも可能ですが、あると知識の理解度が深まります。

→通信大手での財務部署に内定。

製品開発

各種製品の開発補助や試作実験。農学部・栄養学関連がベターですが、それ以外でも可能。

→大手メーカー開発職に内定。

マーケティング

meta広告やAmazonストアのコンテンツ作成。

→海外人材関連企業に就職

→欧州高級ブランドコングロマリットでの6か月インターン決定。

応募方法

イベントでの出展ブース蒟蒻の植え付け米国でのPOP UP

当社代表取締役CEO兼CRO Masahiro YoritamaのLinkedInにDMを送信。

Masa (Masahiro) Yoritama https://www.linkedin.com/in/masahiro-yoritama/

インタビュー対象者には1週間程度で返信をします。

NINZIAについて

代表取締役CEO兼CRO 寄玉昌宏

私たちは、ただの健康食品企業でもプラントベース企業でもなく、食感創成に特化した日本発の技術と素材の企業です。日本の伝統技術である蒟蒻の食物繊維をもちいて、誰もが食を自由に楽しめる世界を生み出すための製品と技術を開発しています。

人が食事をするのは、栄養をとるためだけでなく、食べる行為そのものが楽しいからである、と私たちは考えます。一方、糖尿病や高血糖、肥満、アレルギー等、食の制限を持つ人は世界に多数おり、そういった「食の制限」を超え、あらゆる人が「食べる」ことを楽しみ、well-beingを高めるため、当社は食物繊維の働きに着目。特にユニークなふるまいをする日本古来の植物性ヘルシー食材蒟蒻の食物繊維「グルコマンナン」を用いた結着成型と食感創成の技術開発を通じて、世界の人々が制限なく「食べる」を楽しむために日本発の食品技術をより多くの国や地域に提供します。

NINZIA PASTEについて

グルテンフリーワッフルプロテインクラッカー美活グラノーラ

当社独自素材NINZIA PASTE（ニンジャペースト）は、通常の蒟蒻を固めきらずにペースト状に保つことに成功した次世代蒟蒻素材です。血糖値の上昇を抑制する特殊な機能性、通常のグルコマンナンとは異なるのど越しの良さ、プロテインのような熱凝固性と、氷温下での凝固性、レトルトに耐える強固で不可逆なゲルの物性など、様々なユニークな特性を持っています。水飴や砂糖を代替したヘルシースナック、より衛生的なプラントベースドシーフードやヴィーガンミート、よりおいしい防災食など、世界中のあらゆるジャンルの食品関連企業と協働し、様々な「次世代食のカタチ」を作ります。

NINZIAの紹介動画

NINZIA PASTE

Tokyo Innovation Base（TIB）における実証事業

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=V3GAOnM3tw0 ]

ENGLISH / 事業概要説明（大阪府）※旧社名Sydecasで紹介

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=aM8JvP2T2aA ]

株式会社NINZIA （ニンジャ）（旧：株式会社Sydecas）

>本店 650-0035 神戸市中央区浪花町56番地 KiP内

>大阪オフィス&ラボ 555-0011 大阪市西淀川区竹島2丁目6番18号 ガリレイグループ本社ビル内MILAB

【NINZIA公式webサイト】https://ninzia.jp/

【オンラインショップ】https://store.ninzia.jp/

【日本公式Instagram】https://www.instagram.com/ninzia.jp/

