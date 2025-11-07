6割以上が“はっきり覚えている”と回答！「美容院に行った際、前回どんな髪型やオーダーをしたか覚えてますか？」のアンケート調査
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女を対象に、「美容院に行った際、前回どんな髪型やオーダーをしたか覚えてますか？」のアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、前回の髪型やオーダーの記憶について調査・分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の男女
回答数: 100名
調査期間: 2025年11月5日 ～ 2025年11月6日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://hairlog.jp/special/article/15141
■6割以上が“はっきり覚えている”と回答！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333851&id=bodyimage1】
「美容院に行った際、前回どんな髪型やオーダーをしたか覚えてますか？」の質問では、『はっきり覚えている』が64%、『何となく覚えている』が28%、『あまり覚えていない』が8%という結果となりました。
以下に理由をまとめました。
【はっきり覚えている（64%）】
《美容師との相談や提案、やり取りが印象に残ったから》
・なかなか染まりづらい髪質なので美容師さんもいろいろ提案してくれました。話をすごく聞いてくれて要望を叶えてくれようとしてるのが嬉しくて覚えてます。（30代／女性／山形県／パート、アルバイト）
・美容院代も今は高く、美容院に行く機会は貴重なので、美容師さんとも良く相談したいし、しっかり覚えています。（50代／女性／新潟県／パート、アルバイト）
・施術中に美容師さんとスタイルについて話しながら確認した事もあって、記憶が定着しやすかった感じです。（50代／女性／兵庫県／パート、アルバイト）
・いつもお店に行く前に美容師さんに伝えたい事を考えておいて、施術の前に全てお話しているので覚えています。毎回美容師さんと仕上がりについて色々お話しするので記憶に残っています。（40代／女性／大阪府／自営業、自由業）
・久しぶりにロングヘアからショートヘアにしたので美容師さんと自分の頭の形に合う髪形を話しながら一緒に決めたから（30代／女性／栃木県／自営業、自由業）
・絶対に譲れないポイントがいくつかあるから。同じスタイリストさんに毎回お願いしているけど、毎回念を押すようにオーダーしている。（40代／女性／福島県／正社員）
・前髪を切ってもらう以外は、いつもお任せにしているからです。そこから最近どんな感じですか？と方向性の相談があって、2つほど選択肢を用意してくださるので、やり取りも記憶に残りやすいです。（40代／女性／兵庫県／専業主婦）
・美容師と相談しながら決めたから。（20代／女性／埼玉県／専業主婦）
美容師とのやり取りや提案が印象に残っている人が多く、「会話や対応も施術の一部」として記憶に残っている様子がうかがえます。技術面だけでなく、信頼できる関係性や心地よいコミュニケーションが、次回の来店やオーダー内容にもつながっているようです。
《毎回同じ髪型・オーダーだから》
・長年髪型を変えていないため、毎回同じオーダーをしているから。（40代／女性／北海道／その他）
・いつも同じ髪型でオーダーするので覚えている。（40代／女性／愛知県／パート、アルバイト）
・お恥ずかしながらほとんど同じオーダーなので、忘れようがないです。（50代／女性／青森県／自営業、自由業）
