伝統工芸×華やぎの桜──越前塗「しだれ桜花」手描き蒔絵・三段重（6寸）
日本の伝統工芸「越前漆器」の技が光る、華やかなしだれ桜の三段重。
熟練の職人が一筆ずつ丁寧に描き上げた手描き蒔絵と、磨き蒔絵による上品な金の輝きが、春の情景を優美に表現しています。
艶やかな漆塗りの深みある黒に、桜の花びらが舞うように咲き誇るデザイン。
見る角度によって光の反射が変わり、まるで本物の桜が揺れているかのような繊細な表情をお楽しみいただけます。
6寸サイズ（三段重）は、お節料理やおもてなしの席はもちろん、お花見や記念日の特別な食卓にもぴったり。
実用性と美術品としての価値を兼ね備えた逸品です。
伝統の越前塗と現代の感性が調和した贅沢な仕上がりは、結婚祝いや長寿祝いなど、大切な方への贈り物にも最適。
日本の“美”と“心”を伝えるギフトとしても高く評価されています。
【手描き蒔絵・磨き蒔絵】越前塗 しだれ桜花 6寸 三段重
https://www.shikki-shop.com/bentobako4106-5/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333827&id=bodyimage1】
