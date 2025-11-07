あの名スピーチはなぜ“スゴイ”のか？ 原稿作成、言葉の選び方、動作、発声──心をつかみ、人に伝わる話し方を徹底解説！――新刊書籍『人を引きつける話し方』（著者：鹿島 しのぶ）11月18日（火）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『人を引きつける話し方』（著者：鹿島 しのぶ）を11月18日（火）に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333815&id=bodyimage1】
■『人を引きつける話し方』
・アマゾン：https://amzn.to/43QgaTj
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100894800
〈内容紹介〉
スティーブ・ジョブズ、オバマ元大統領、トヨタ・豊田章男会長、ビル・ゲイツ…
あの伝説のスピーチは、なぜ人を感動させたのか？
心をつかみ、相手に伝わる話し方を徹底解説！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333815&id=bodyimage2】
◎原稿は“必ず”作りましょう
◎結婚式のスピーチにありがちな失敗
◎相手に印象を与える「名言」の使い方
◎話を引き立てる「ジェスチャー」の秘訣
◎大事なことを言う前に「一瞬の沈黙」を入れる効果
話し方のセンスがなくても、“技術”を身につければいい！
いつも感覚で話してしまっている人、必読！
誰でも話し上手になれる一冊。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333815&id=bodyimage3】
■商品情報
書名：『人を引きつける話し方』
著者：鹿島 しのぶ
定価：847円
ジャンル：知的生きかた文庫
ISBNコード：978-4-8379-8948-6
発売日：2025年11月18日（火）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/43QgaTj
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100894800
■著者：鹿島しのぶ（かしま・しのぶ）
白百合女子大学文学部英語英文学科卒業後、会社員を経てプロの司会者として活動を開始。
（株）総合会話術仟言流の代表を務め、ブライダルプランナーの役割も兼ね備えたプロ司会者の育成にも力を注いでいる。
また、2017年まで駿台トラベル＆ホテル専門学校ブライダル学科長を務め、ブライダル関連、接遇会話、ビジネスマナーの授業を担当した。
著書に『小さな感謝 人生を好転させる一番簡単な方法』（三笠書房）、『ワンランク上のおとなの礼儀』『「また会いたい」と思われる人』『「品がいい」と言われる人』『敬語「そのまま使える」ハンドブック』（以上、三笠書房《知的生きかた文庫》）などがある。
◆◆プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
X（旧Twitter） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（旧Twitter） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（旧Twitter）デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
X（旧Twitter）翻訳書：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
新刊書籍『人を引きつける話し方』（著者：鹿島 しのぶ）を11月18日（火）に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333815&id=bodyimage1】
■『人を引きつける話し方』
・アマゾン：https://amzn.to/43QgaTj
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100894800
〈内容紹介〉
スティーブ・ジョブズ、オバマ元大統領、トヨタ・豊田章男会長、ビル・ゲイツ…
あの伝説のスピーチは、なぜ人を感動させたのか？
心をつかみ、相手に伝わる話し方を徹底解説！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333815&id=bodyimage2】
◎原稿は“必ず”作りましょう
◎結婚式のスピーチにありがちな失敗
◎相手に印象を与える「名言」の使い方
◎話を引き立てる「ジェスチャー」の秘訣
◎大事なことを言う前に「一瞬の沈黙」を入れる効果
話し方のセンスがなくても、“技術”を身につければいい！
いつも感覚で話してしまっている人、必読！
誰でも話し上手になれる一冊。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333815&id=bodyimage3】
■商品情報
書名：『人を引きつける話し方』
著者：鹿島 しのぶ
定価：847円
ジャンル：知的生きかた文庫
ISBNコード：978-4-8379-8948-6
発売日：2025年11月18日（火）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/43QgaTj
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100894800
■著者：鹿島しのぶ（かしま・しのぶ）
白百合女子大学文学部英語英文学科卒業後、会社員を経てプロの司会者として活動を開始。
（株）総合会話術仟言流の代表を務め、ブライダルプランナーの役割も兼ね備えたプロ司会者の育成にも力を注いでいる。
また、2017年まで駿台トラベル＆ホテル専門学校ブライダル学科長を務め、ブライダル関連、接遇会話、ビジネスマナーの授業を担当した。
著書に『小さな感謝 人生を好転させる一番簡単な方法』（三笠書房）、『ワンランク上のおとなの礼儀』『「また会いたい」と思われる人』『「品がいい」と言われる人』『敬語「そのまま使える」ハンドブック』（以上、三笠書房《知的生きかた文庫》）などがある。
◆◆プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
X（旧Twitter） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（旧Twitter） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（旧Twitter）デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
X（旧Twitter）翻訳書：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ