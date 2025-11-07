ADO、11月1日から「ブラックフライデーセール月間」スタート 電動自転車全モデルに特別価格＆ドリームニュース限定特典を提供
次世代の都市型モビリティを提案する電動自転車ブランド「ADO（A Dece Oasis）」は、2025年11月1日（土）から11月30日（（日））まで、「ADOブラックフライデーセール月間」を開催いたします。
本キャンペーンでは、人気モデルを含む全ラインナップを対象に、期間限定の特別価格でご提供。さらに、本発表にあわせて特別限定クーポンを発行しています。
■ADOについて―都市生活をスマートに、快適に
ADO（A Dece Oasis）は、世界中で都市型ライフスタイルをサポートする電動自転車ブランドです。
高いデザイン性と最新技術を融合させ、通勤・通学、ショッピング、レジャーまで、日々の移動をより快適に、よりスタイリッシュに変える製品を開発しています。
耐久性・安全性・走行性能にこだわり、都市部からアウトドアまで幅広いシーンに対応できるラインナップを展開しています。
■11月「ブラックフライデーセール月間」概要
11月1日（土）から11月30日（日）までの期間、ADOの電動自転車全モデルを対象に、特別価格でご購入いただけます。
最新モデル「ADO Air」シリーズをはじめ、人気の「Carbon」「Air One」なども対象。
年に一度のスペシャルセールとして、期間中のみの限定価格となります。
■【ドリームニュース限定特典】
クーポンコード： ドリームニュースADO
特典内容 ： セール価格からさらに12,000円割引
利用方法 ： 公式オンラインストアのチェックアウト時にクーポンコードを入力してください。
注意事項 ： クーポンは使用条件がございます。
詳細は公式サイトをご確認ください。
https://adoebike.jp/
■ADOが目指す未来型モビリティ
ADOは、移動をもっと自由で快適なものにするため、革新的な電動自転車を開発し続けています。
ゼロエミッションを推進し、持続可能な社会の実現に貢献することもADOの使命の一つです。
これからも、テクノロジーとデザインを追求し、ユーザー一人ひとりのライフスタイルを豊かにするモビリティ体験を提供してまいります。
【キャンペーン詳細】
■期間 ： 2025年11月1日（土）～11月30日（日）
■対象 ： ADO全電動自転車モデル
■特典 ： 期間限定特別価格＋ドリームニュース限定クーポン
■クーポンコード： ドリームニュースADO
■公式サイト ： https://adoebike.jp/
11月、年に一度の特別なセール月間。
より自由でスマートな移動を目指し、ADOと共に新たな挑戦を始める企業が増えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333807&id=bodyimage1】
配信元企業：ADO株式会社
