「令和の既婚男性がかかえる“心の穴”とは？」Healmate（ヒールメイト）代表・磯野妙子のインタビュー記事が「サイゾーオンライン」に掲載されました！
株式会社サイゾーは、1999年に創刊したサブカル情報誌「サイゾー」で世の耳目を集め、その後、エンタメ、ビジネス、文芸などを中心にさまざまなジャンルの書籍を発行、現在は多くのWebメディアも展開する出版社です。
そんなサイゾーの主力Webマガジン「サイゾーオンライン」様より、既婚者マッチングアプリ「Healmate（ヒールメイト）」代表・磯野妙子がインタビューを受けました。
時期は10月某日、場所は渋谷にあるサイゾー編集部のスタジオです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333762&id=bodyimage1】
（記事トップの写真撮影に臨む磯野）
今回のテーマは「令和の既婚男性がかかえる“心の穴”」。
編集部の方の丁寧なインタビューによって浮かび上がってきたのは、結婚制度が限界を迎え、夫婦の役割や関係性が変化する中で、苦悩する既婚男性の姿でした。
結婚により自尊感情を失うのは女性だけではない、男性も感情的な温もりを求めて彷徨っている──、そんな実態が現れたのです。
▼既婚男性の「婚外」経験率
「婚外恋愛に関する実態調査 第1報」（ヒールメイト調べ）によると、既婚男性の婚外経験割合は33.0%。およそ3人に1人が経験している形になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333762&id=bodyimage2】
（婚外恋愛に関する実態調査 第1報：https://healmate.jp/survey/extramarital_relationship）
第4報で「婚外恋愛の理由」を尋ねたところ、次の結果になりました。男性が婚外に向かうのは、決して性的な意味合いだけではないのです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333762&id=bodyimage3】
（婚外恋愛に関する実態調査 第4報：https://healmate.jp/survey/extramarital_purpose）
他方、性的な環境においても夫婦間のセックスレスは深刻化しており、「夫婦のセックスレスに関する実態調査 第1報」（ヒールメイト調べ）では、20～50代男性の約70％がセックスレス傾向との結果が示されました。セックスレスは、体だけでなく心の温度も奪います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333762&id=bodyimage4】
（夫婦のセックスレスに関する実態調査 第1報：https://healmate.jp/survey/sexless_actual）
このような状況が、既婚男性を苦しませるのかもしれません。
インタビューでは、代表・磯野妙子が感じた男性会員様の姿、直接いただいた声なども掲載されています。
⇒サイゾーオンライン：「家庭に居場所がない…」責任感と孤独に揺れる既婚男性の詝心の穴詝を埋める、新しい出会いの形とは（https://cyzo.jp/culture/post_397359/）
男性だけでなく、女性にも一読いただきたい記事となっています。ぜひお読みいただければ幸いです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333762&id=bodyimage5】
配信元企業：レゾンデートル株式会社
プレスリリース詳細へ