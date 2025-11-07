【Vsave 2.1.0リリース】YouTubeライブ配信保存対応＆最大8K高画質化に進化！
人気のストリーミング配信サービスに対応済のオンライン動画・音楽保存ソフト「Vsave」は令和7年11月7日（金）より、メジャーアップデートバージョン2.1.0をリリースしました。今回のアップデートでは、ユーザーからの要望が多かったYouTubeライブ対応 や高画質化機能を中心に、より高性能で快適なダウンロード体験を実現しています。
▼Vsave公式サイトから最新版の製品を無料体験
https://jp.vsave.net/
【Vsave V2.1.0主な強化点】
★YouTubeライブ動画の保存に対応
YouTube配信中のライブ映像をリアルタイムでダウンロードできるようになり、配信終了後のアーカイブ（録画）動画も保存可能です。動画解析技術が最適化されて、長時間ライブでも安定して保存できます。
★6k/8kのAI高画質化機能の追加
従来の4K対応を大きく超え、6K／8K画質の動画もオリジナル品質を保持して保存できます。AIによる画質補正機能も新搭載し、元の動画が低解像度であっても、高画質化にしてからダウンロード可能です。
▼Vsave公式使い方ガイドで動画保存の方法を確認
https://jp.vsave.net/support/guide/
【著作権・法令遵守について】
Vsaveは、個人利用を想定して開発された正規ツールです。著作権で保護されたコンテンツを権利者の許可なく再配布・商用利用・公開する行為はお控えください。Vsaveは違法ダウンロードや著作権侵害行為を推奨しません。
============================================================
【Vsaveの機能概要】
●1,000以上の動画・音楽サイトに対応し、透かしなしで保存可能
●最大8K画質・320kbps音質でダウンロードし、高精細な再生体験を実現
●字幕や音声トラックの言語を自由に選べる柔軟な設定
●サムネイル画像、歌詞データ、ID3タグ情報も自動で取得
●元動画・音楽内の広告を自動検出して除去
●URLを貼り付けるだけで、オンラインコンテンツを迅速保存
●内蔵ブラウザを使って検索から変換・保存まで一括操作
●AIによる高速処理技術で、長編動画も最短1分以内で完了
●ローカルファイルの動画・音声も取り込み、自由に形式変換
●無料体験：フル動画・音楽を3回まで変換＆保存
▼Vsave使用実例（1）『ニコニコ動画をダウンロード＆保存する方法』
https://jp.vsave.net/video-downloading-tips/download-niconico-video/
▼Vsave使用実例（2）『YouTube音楽だけをPCにダウンロードする方法』
https://jp.vsave.net/audio-downloading-tips/download-youtube-music/
============================================================
【Vsave Windows製品版の料金プラン（税込）】
●月額プラン \4,480
●年額プラン \7,480
●買い切りプラン \10,980
▼こちらで安全に購入
https://jp.vsave.net/pricing/
【Vsave技術仕様】
●動作環境：Windows 10/Windows 11
●対応サイト：YouTube、TikTok、Twitch、Vimeo、ニコニコ、Tver、Dailymotion、Bilibili、Twitter、Instagram、Facebookなどの動画/音楽/SNSサイト
▼Vsaveサポートサイト一覧を確認
https://jp.vsave.net/supported-sites/
============================================================
― Vsaveについて ―
Vsaveは、テクノロジー、デザイン、マーケティングなど、多様な分野の経験豊富なプロフェッショナルで構成されたチームです。動画編集、フォーマット変換、マルチメディアコンテンツの管理などにおいて、クロスプラットフォームアプリケーションを開発し、仕事の効率化と快適化を目指しています。
― お問い合わせ ―
お問い合わせ先：https://jp.vsave.net/support/contact-us/
ホームページ：https://jp.vsave.net/
Twitter: https://x.com/Vsave_JP
YouTube: https://www.youtube.com/@Vsave_JP
配信元企業：FIREWORKS NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
