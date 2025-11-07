世界のコネクテッドカー市場シェアは2033年までに5,971.2億米ドルに達すると予測
導入
世界のコネクテッドカー市場規模は2024年に635.1億米ドルと評価され、2025年の780.1億米ドルから2033年には5,971.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025～2033年）中に17.57%のCAGRを記録します。
先進国の自動車市場では、コネクテッドカー技術があらゆる新車プログラムに不可欠な要素として台頭しつつあります。コネクテッドカーは道路空間の有効活用、排出量の削減、そして人命救助に寄与するため、自動車業界においてコネクティビティはますます重要になっています。
コネクテッドカーメーカーと自動車OEMは、コネクテッドソリューションの開発に注力しています。多くの都市が、コネクテッドカー市場向けのデジタルインフラと物理インフラの整備に取り組んでいます。政府は、コネクテッドカーサービスの普及と移行において重要な役割を果たしています。製造技術の進歩と利用基盤の拡大に伴い、この技術は低コストで利用できるようになり、コネクテッドカーが世界中で主流となるのもそう遠くないでしょう。
セグメントインサイト
世界のコネクテッドカー市場は、サービス、テクノロジー、そしてコネクティビティソリューションによってセグメント化されています。サービス別に見ると、コネクテッドカー市場はナビゲーション、テレマティクス、インフォテインメント、その他に分類されます。テレマティクスはあらゆるデバイスを接続し、コネクテッドカーの基盤となるため、世界のコネクテッドカー市場で最大のシェアを占めています。
コネクテッドカー市場は、技術に基づいて2G、3G、4G、その他に分類されています。4G/LTE技術は、コネクテッドカー市場で最大のシェアを占めています。高速かつ高度な技術への需要が、コネクテッドカーにおける4Gの需要を押し上げています。接続ソリューションに基づいて、コネクテッドカー市場は、統合型、組み込み型、テザリング型に分類されています。組み込み型接続ソリューションは、市場
において好調な成長を遂げています。
地域別インサイト
地理的に見ると、コネクテッドカー市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ （LAMEA） に区分されています。
北米では、コネクテッドカー市場はまだ初期段階にあり、コネクテッドカーや自動運転車は、大気汚染の深刻化、天然石油・化石燃料の枯渇、原油価格の高騰といった問題を克服する手段として人気が高まっています。現在、ヨーロッパはコネクテッドカー市場において2番目に大きな市場であり、予測期間中には北米を上回ると予測されています。
アジア太平洋地域では、コネクテッドカー市場が好調な成長を遂げています。この地域の市場は、中国企業によるコネクテッドカー技術開発への取り組みの強化によって牽引されています。LAMEA地域は、世界のコネクテッドカー市場におけるシェアが最も低い地域です。
