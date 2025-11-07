鍛え抜かれた選手の筋肉、豪華審査員にも注目 創業50周年の明日香野がマッスルゲート静岡大会に協賛
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、50年間和菓子をお届けし続けている明日香野が、ゴールドジム主催の人気ボディコンテスト「マッスルゲート静岡大会」（10/25・富士市文化会館ロゼシアター）に協賛し、選手とスタッフの皆様に和菓子をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333717&id=bodyimage1】
マッスルゲートは未経験者や初心者でも参加しやすく、ボディコンテストの登竜門として知られる大会です。今年で5回目を迎えた静岡大会は、静岡を中心に各地から計270選手が参加。来場者数は800名にのぼり、いずれも過去最高を記録しました。
明日香野の提供した「和sweetsぷち大福」が受付時に手渡され、嬉しさで身悶えされる選手もいたそうです。大会に向けて、厳しいトレーニングや減量に取り組んできたからこそ、和菓子にも喜んでいただける大会の1コマではないでしょうか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333717&id=bodyimage2】
各選手がステージで鍛え抜かれた肉体を披露する中、審査員にも注目が集まりました。今大会は、日本ボディビル界の歴史を築いてきた3名のチャンピオンが審査員を務めていたからです。田代誠さん（2001年～2004年 日本選手権4連覇／世界選手権3位）、合戸孝二さん（2005年、2007年～2009年 日本選手権優勝／アジア選手権優勝）、木澤大祐さん（2024年 日本選手権優勝）。それぞれの時代を象徴する王者たちが、真摯なまなざしで審査に臨みました。
マッスルゲートは2017年に江ノ島で開催された「マッスルビーチ」を母体に発展し、現在は全国で年間36大会の開催を予定しています。2020年10月からは日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）のルールに沿った種目や形式で実施。コロナ禍を機に運営方法を見直し、各地のゴールドジムを運営拠点とすることで全国展開に成功しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333717&id=bodyimage3】
明日香野はゴールドジムの企業理念「全ての人々に本当のフィットネスを」に共感し、大会の協賛を継続しています。初心者も上級者も、無理なく続けられる日々のフィットネスにより健康になり、誰もが参加できる大会で自信をつけることが可能です。
この理念は、弊社の掲げるミッション『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』にも通じています。ほんの少し、でも毎日を「喜び」で埋め尽くしていく、ちょっとしたことです。私たちはそんな食をお届けするため、今後も様々な活動を行っていきます。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆様とのコミュニケーションを図ってまいります。
【大会概要】
大会名 ：マッスルゲート静岡大会
主 催 ：株式会社THINKフィットネス（ゴールドジム）
開催日 ：2025年10月25日（土）
開催地 ：富士市民文化会館ロゼシアター（静岡県富士市蓼原町1750）
公式サイト：https://musclegate.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333717&id=bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」と定めております。
