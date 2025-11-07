温湿度をリアルタイムで確認できるネットワークカメラ「温度・湿度モニタリングカメラシステム」をリリース／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手掛ける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也、本社：愛知県名古屋市）は、2025年11月7日、映像と温湿度情報を同時に把握できるネットワークカメラシステム「温度・湿度モニタリングカメラシステム」をリリースしました。
■「温度・湿度モニタリングカメラシステム」とは
温度・湿度モニタリングカメラシステムは、ネットワークカメラによる映像監視と温湿度のモニタリングを一体化したシステムです。
現場の様子を映像で確認しながら、温度・湿度の数値をリアルタイムで把握していただけます。
温度や湿度を適切に管理することで、従業員の健康管理や製品の品質維持など、現場環境の改善にお役立ていただけます。
さらに、本カメラは防犯カメラとしての機能も備えており、盗難の防止や不審者の侵入対策など、セキュリティ面の強化にも同時にお役立ていただけます。
■温度・湿度モニタリングカメラシステムの主な機能と特長
・高画質カメラでの現場モニタリング（200万～400万画素対応）
・温度・湿度をリアルタイムで計測し、モニターに表示
・温湿度が設定範囲を外れた場合にアラートで通知
・温湿度データをCSV形式で出力
また、「温湿度を管理したい場所が複数ある」という場合でも、各カメラの映像と各エリアの温湿度データを一つの画面でまとめて確認していただけます。
■温度・湿度モニタリングカメラシステムの活用シーン
本システムは、さまざまな現場でご活用いただけます。
・企業の熱中症対策義務化への対応や、従業員の健康管理
・倉庫・保管庫などにおける衛生・品質管理
・製造現場での静電気防止対策
・ビニールハウスなど農業分野での温度管理
・保育園・介護施設などでの感染症対策
など、安全・品質・健康を守る多様なシーンで活躍いたします。
■設置環境に合わせて選べるカメララインナップ
「温度・湿度モニタリングカメラシステム」では、設置したネットワークカメラに温湿度を取得するシステムを接続することで、モニター上で現場のリアルタイム映像と温度・湿度の数値を同時に確認していただけます。
そして本システムの特長は、設置環境や目的に合わせてカメラを自由にお選びいただけることです。
株式会社トリニティーでは、さまざまな現場に対応する豊富なネットワークカメラのラインナップをご用意しております。
たとえば、現場の音声を記録できるマイク搭載カメラや、夜間でも鮮明なカラー映像を撮影できるAIスターライトカメラなど、お客様の環境・用途に最適な機種をお選びいただくことで、より効果的な運用を実現します。
■初期費用0円で導入コストをゼロに 最適なプランをご提案
「温度・湿度モニタリングカメラシステム」は、初期費用0円で導入できる月額制サービスです。
設置環境やご利用目的に応じて、最適なプランをご提案いたします。
また、導入前には無料の現地調査を行っており、設置場所や運用方法などを丁寧にご案内いたします。
ご利用環境や導入内容により料金が異なりますので、詳細やお見積りにつきましては、どうぞお気軽にお問い合わせください。
株式会社トリニティーは、これからも防犯カメラをはじめとする各種ソリューションを順次展開し、お客様の現場環境の「安全」「安心」「効率化」の実現に努めてまいります。
■このリリースに関するお問合せ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251107_temp
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
－事業内容－
・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
・AIカメラ・IoTサービスの開発
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
支社・支店・営業所：横浜・埼玉・千葉・大阪・静岡・浜松・岐阜・三重
配信元企業：株式会社トリニティー
