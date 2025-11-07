「休息の作法」を究めれば、心も体も驚くほどすっきりする。仕事も人間関係もうまくいく。人生を快適化する“禅の知恵”。――新刊書籍『疲れない心をつくる休息の作法』（著者：枡野俊明）11月20日（木）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『疲れない心をつくる休息の作法』（著者：枡野 俊明）を11月20日（木）に発売いたします。
■『疲れない心をつくる休息の作法』
・アマゾン：https://amzn.to/47YGywM
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406500
■内容紹介
「休息の作法」を究めれば、驚くほどストレスが減る。
心も体もすっきりする。仕事も人間関係もうまくいく――。
◎「禅的生活」は、身心を休める知恵の宝庫
◎“タイパ”を求めすぎると、かえって疲れる
◎「所作」を整えれば、すべてが整う
◎「七走一坐」――疲れを“引きずらない”ための禅の教え
◎掃除をするだけで、「悩み」や「不安」が消える
◎「一服のお茶」がもたらす、癒しの効果
「世界が尊敬する日本人１００人」に選ばれた
著者が教える“禅的養生訓”。
■商品情報
書名：疲れない心をつくる休息の作法
著者：枡野 俊明
定価：1,650円
ISBNコード：978-4-8379-4065-4
発売日：2025年11月20日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/47YGywM
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406500
■著者紹介
著者：枡野俊明（ますの・しゅんみょう）
1953年、神奈川県生まれ。曹洞宗徳雄山建功寺住職、庭園デザイナー、多摩美術大学名誉教授。大学卒業後、大本山總持寺で修行。禅の思想と日本の伝統文化に根ざした「禅の庭」の創作活動を行ない、国内外から高い評価を得る。芸術選奨文部大臣新人賞を庭園デザイナーとして初受賞。ドイツ連邦共和国功労勲章功労十字小綬章を受章。また、2006年「ニューズウィーク」誌日本版にて「世界が尊敬する日本人100人」にも選出される。近年は執筆や講演活動も積極的に行なう。
主な著書に、『人生を好転させる掃除道』（三笠書房）、『仕事も人間関係もうまくいく放っておく力』『仕事も人生もうまくいく整える力』『仕事も人間関係もうまくいく引きずらない力』『心配事の９割は起こらない』『小さな悟り』『上手な心の守り方』（以上、三笠書房《知的生きかた文庫》）などベストセラー・ロングセラーが多数ある。
プレスリリース詳細へ