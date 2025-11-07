静岡・東海エリア最大級のおいもイベント「おいもフェス SHIZUOKA 2026」開催日が決定！静岡市・グランシップ広場にて

株式会社nonii

静岡県内のイベントランキングで2年連続1位（アットエスのデイリー県内イベントランキング）を獲得し、毎回1万人以上を集客する大人気イベント「おいもフェス SHIZUOKA」が、2026年も開催されることが決定しました。

第5回目となる今回は、静岡市のグランシップ広場を会場に、静岡・東海エリア最大規模でおいもを心ゆくまで堪能できる3日間です。

開催概要

イベント名：おいもフェス SHIZUOKA 2026 & しぞ～かEXPO《静岡万博》

開催日程：2026年2月27日（金）～3月1日（日）

会場：静岡市・グランシップ広場

公式サイト：https://oimofes.jp

Instagram：https://www.instagram.com/oimo.fes

世代を超えて「おいもでホッ」

「0～100歳のおいもでホッ」。小さなお子様からご年配の方まで、幅広い世代が楽しめるよう

会場には子供が遊べるスペースも設置され、家族で楽しめるコンテンツも満載です。

全国各地の人気店が集結！グランプリ焼き芋も

イベントの主役であるおいもグルメは、全国各地から選りすぐりの人気店が集結します。

グランプリを獲得した焼き芋専門店の出店もあります。素材そのものの美味しさを追求した焼き芋から、普段はなかなか味わえないスイーツ系や惣菜系まで、おいもの無限の可能性を感じさせる多様なメニューが楽しめます。

静岡の食文化を発信！「しぞ～かEXPO《静岡万博》」同時開催

おいもグルメに加え、会場では「しぞ～かEXPO《静岡万博》」が同時開催されます。

これは、おいもに限らず、静岡の人気店や地元の食材を使用したお店を集めた特別エリアです。

さつまいもだけでなく、静岡が誇る多彩な食の魅力を一度に体験できる絶好の機会です。

■ 出店エントリー 2025年11月中に受付開始予定

「おいもフェス SHIZUOKA 2026」では、出店・出展者の一次エントリーを2025年11月中に受付開始予定です。

詳細は公式サイトおよびInstagramで順次発表いたします。

■ 主催者情報

主催：株式会社nonii（静岡市・代表取締役 片寄裕介）

全国で10店舗以上を展開するブランド「oimo&coco.」の本部として、

楽天市場「さつまいもカテゴリ」でランキング1位・2位を同時獲得や

ベストお取り寄せ大賞にて金賞・年間1位を獲得するなどの実績を持っています

おいもがつなぐ、まち・ひと・笑顔。

おいもフェス SHIZUOKAを通じて、静岡の地域を盛り上げ

多くの方の笑顔と素敵な思い出をつくっていきます。

主催・運営イベント

2025年11月開催：全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA

公式サイト：https://nabe-matsuri.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/nabe.matsuri

2025年12月開催：Wonderful Christmas と ランタンナイト

公式サイト：https://xmas-shizuoka.jp

Instagram：https://www.instagram.com/xmas_shizuoka

2026年2月開催：おいもフェス SHIZUOKA

公式サイト：https://oimofes.jp

Instagram：https://www.instagram.com/oimo.fes

2026年7月開催：アイスフェス&アジアン夜市 SHIZUOKA

公式サイト：https://ice-asian.jp

Instagram：https://www.instagram.com/ice.asian_fes



会社HP：https://nonii.co.jp