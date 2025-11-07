年内の修了も可能！通信制「実務者研修教員講習会」2025年度冬期スクーリング
医療・福祉の教員養成に特化した教育プログラムを提供する一般社団法人知識環境研究会（所在地：東京都千代田区、代表：神山資将）は、2025年（令和7年）12月、通信制「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）の冬期スクーリングを開催いたします。
同講習会を修了すると、介護福祉士国家試験に必須の「実務者研修」で教えるために必要な全国共通の公的な資格を取得することができます。教員やリーダーとして「教える」役割を担う人が身につけておくべき知識やスキルを磨き、その成果を証明することができる講習会です。
一般社団法人知識環境研究会の運営する「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）は、様々な事情で東京会場へ来られなくても自宅や職場から同等の演習に参加して修了できる「リモートスクーリング」の体制も備えています。働きながら着実なキャリアアップを目指す社会人受講生が全国から数多く参加しています。
詳細・お申込みは公式サイトをご覧ください。
【公式サイト】
https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
【開催要領】
「通信で学び・模擬授業で鍛える実務者研修教員講習会／2025年度冬期東京会場スクーリング」
日程：2025年（令和7年）12月13日（土）・12月14日（日）※2日間連続
時間：両日9:00-18:00
会場：水道橋駅西口徒歩1分・東京学院ビル2階教室（〒101-0061東京都千代田区三崎町3-6-15）
■本件に関するお問合せ先
一般社団法人知識環境研究会「実務者研修教員講習会」事務局
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
URL：https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
