ドンキもアピタ・ピアゴもワクワク・ドキドキがいっぱいPPIHブラックフライデーセールスタート
アピタ・ピアゴ×大井川鐵道福袋など異業種コラボ企画も展開
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、「PPIH」）は、運営するドン・キホーテとアピタ・ピアゴ・ユーストアにおいて、それぞれのブラックフライデーセールを開催します。その他、異業種企業とコラボレーションした企画などを展開し、日本の消費を盛り上げます。
https://digitalpr.jp/table_img/2034/122076/122076_web_1.png
長引く物価高で節約志向が続き、お買い物が楽しいものではなくなってしまった今、独自の店舗コンセプト「CV（ConVenience／便利さ）＋D（Discount／安さ）＋A（Amusement／楽しさ）」を掲げるPPIHグループは、それぞれのアミューズメント性を生かし、異業種企業との新たなコラボレーション企画にも取り組むことで、ブラックフライデーでもワクワク・ドキドキするお買い物体験を提供します。
ドン・キホーテは、11月14日（金）から49店舗、11月21日（金）からは195店舗に拡大し驚安セールを開催。生活応援品からちょっと早めのクリスマスプレゼントまで、バラエティ豊富に展開します。
アピタ・ピアゴ・ユーストアでは、生活に欠かせない食料品、衣料品、生活用品などの半額対象アイテムを昨年比約2倍にあたる61アイテムに拡大するほか、オンラインショップではインポートブランドウエアやスニーカー、自転車を約20～50%オフのお値打ち価格で展開するなど、ご褒美消費にも対応します。新春福袋は、プライスレスな体験を提案する「大井川鐵道 車両貸切」福袋（50、100万円税込／各3名様限定）など、店頭ではお求めいただけないアイテムをオンラインショップ限定で展開します。
■ドン・キホーテのブラックフライデー
開催期間：第一弾 11月14日（金）～11月20日（木）
第二弾 11月21日（金）～
開催店舗：第一弾 全国のドン・キホーテ系列49店舗
第二弾 全国のドン・キホーテ系列195店舗
※実施店舗は特設サイトでご確認ください
※店舗により商品が異なる場合がございます
https://digitalpr.jp/table_img/2034/122076/122076_web_2.png
ドン・キホーテのブラックフライデー：https://www.ppihgroup.com/campaign/20251114blackfriday/
■アピタ・ピアゴ・ユーストア／オンラインショップのブラックフライデー
アピタ・ピアゴ・ユーストア
開催期間：11月19日（水）～11月30日（日）
開催店舗：アピタ・ピアゴ・ユーストアなど129店舗と、施設内に入居する3,000店舗以上の専門店
※実施企画は一部店舗では異なります。
https://digitalpr.jp/table_img/2034/122076/122076_web_3.png
アピタ・ピアゴ・ユーストアのブラックフライデー：https://www.uny.co.jp/sp/blackfriday/
オンラインショップ
開催期間：11月7日（金）10:00～ 11月30日（日）23:59
受付サイト：THE・UNYアピタ・ピアゴ オンラインショップ
https://online.apitashop.com/sp/blackfriday/index.html
https://digitalpr.jp/table_img/2034/122076/122076_web_4.png
■オンラインショップ限定・新春福袋
＜大井川鐵道×ユニー＞コラボ福袋
創立100周年を迎えた“大鉄“こと大井川鐵道とユニーがコラボ
ファンにはたまらない「大井川鐵道 車両貸切」など6種類の福袋をご用意。
※数量限定、一部商品は抽選販売です
① 大井川鐵道 一日車両貸切 販売価格100万円税込
② 大井川鐵道 半日車両貸切 販売価格50万円税込
抽選応募期間：11月1日（土）10：00～11月30日（日）23:59
当選者数：各3名様
貸切設定区間：新金谷駅～川根温泉笹間渡駅間
利用可能期間：2月1日（日）～3月10日（火）
※1日1組限定
※貸切車両によりご利用可能期間が異なります。
※SL・ELについては定期運転日以外、運転ダイヤはご希望のダイヤに添えない場合がございます。
利用イメージ：貸切⾞両で懇親会、ライブ、コスプレ撮影会など⾛⾏中や構内での鉄道⾞両の撮影会など用途は相談可能
応募ページ：https://online.apitashop.com/Form/Product/ProductList.aspx?cat=018170
③ 大井川鐵道沿線の「合格駅」「門出駅」入場＆乗車券や駅名板がセットになった「合格セット福袋」（5,555円税込）や、大鉄グッズを詰合にしたユニーオリジナル福袋（7,000～15,000円税込）など4種類の福袋をオンライン限定・数量限定で販売します。
受付期間：11月1日（土）10:00～ 12月10日（金）23:59まで
※「合格セット福袋」のみ11月16日（日）までとなります。
※商品の発送は12月下旬頃を予定しております。
福袋受付サイト：THE・UNYアピタ・ピアゴ オンラインショップ
https://online.apitashop.com/sp/fukubukuro/ooigawa/index.html
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先
株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
ユニー株式会社
HP〈https://www.uny.co.jp/customer_inquiry/〉の「お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
ユニー株式会社
https://www.uny.co.jp/
株式会社ドン・キホーテ
https://www.donki.com/
