最大３万円分還元！ 今年もやります！ノジマブラックフライデーが 10周年記念でさらにパワーアップ！
株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長・野島廣司）は、11月8日（土）より、「ブラックフライデー」を開催いたします。2016年に業界で初めてブラックフライデーを実施し、記念すべき10周年を迎える本年は例年よりパワーアップして最長となる23日間での開催となります。物価高騰により年々ブラックフライデーへの注目度も高まっているなか、限定特価のほか、ポイントプレゼントキャンペーンの実施でお客様の暮らしを応援します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333849&id=bodyimage1】
【セール内容】
期間：2025年11月８日（土）～2025年11月30日（日）
■会員ランクに応じて最大３万円分のポイントを還元！
【ゴールド・プラチナ会員様】
対象商品のご購入で最大30,000ポイント還元
【ブロンズ・シルバー会員様】
対象商品のご購入で最大15,000ポイント還元
※モバイル会員様限定。当社指定商品・条件に限ります。
※一部特典と併用できない場合がございます。
キャンペーンサイト：https://www.nojima.co.jp/campaign/black-friday/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333849&id=bodyimage2】
■ｄカードのご利用で３%オフ！
ノジマ店舗にてｄカードのご利用で３%割引！
さらに合計税込み1万円以上のご利用で
最大10万ポイントが抽選であたる秋のキャンペーンを開催！
期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）
※モバイル会員様限定。一部対象外商品・店舗がございます。
キャンペーンサイト：
https://dcard.docomo.ne.jp/std/campaigns/202511_rs/cpn-nojima/index.html?source=papers&medium=qr&campaign=rs_202511_cp-nojima
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333849&id=bodyimage3】
【ノジマモバイルアプリにぜひご登録ください！】
ノジマモバイルアプリ（無料）にご登録いただくと、日々のお買い物を通じて自動的に会員ランクが向上し、ランクに応じてよりお得で豪華な特典が受けられるのが特徴です。
登録するだけで、皆様のショッピングがもっとお得に、もっと楽しいひとときになります。
ぜひこの機会にノジマモバイルアプリにご登録ください！
◆詳細はこちら：https://www.nojima.co.jp/lp/rank-up-program/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333849&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社ノジマ
