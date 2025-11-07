世界の朝食用シリアル市場報告書：2035年までに745億米ドルに達すると予測されている
Survey Reports LLCは、2025年11月に『朝食用シリアル市場のセグメンテーション：製品タイプ別（即食シリアル（RTE）およびホットシリアル）、原材料タイプ別（トウモロコシ、コメ、小麦、オーツ麦、マルチグレイン、その他）、流通チャネル別（スーパーマーケット・ハイパーマーケット、専門店、コンビニエンスストア、オンライン小売、その他）―世界市場分析、動向、機会および予測、2025～2035年』という調査報告書を発表したと明らかにした。この報告書は、朝食用シリアル市場の予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、および脅威など、同市場における主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
朝食用シリアル市場の概要
朝食用シリアルとは、穀物を加工した食品であり、一般的に牛乳、ヨーグルト、または果物とともに手軽な朝食として消費されるものである。主な原料はトウモロコシ、小麦、オーツ麦、コメなどであり、フレーク、パフ、グラノーラなど多様な形態で提供されている。これらのシリアルは、栄養価を高めるためにビタミン、ミネラル、食物繊維で強化されることが多い。市場の成長は、即食型で健康的な朝食への消費者の嗜好の高まりによって推進されている。さらに、外出先での消費傾向の上昇、都市化の進行、健康意識の向上が、低糖質・高たんぱく・全粒穀物タイプの朝食用シリアルへの需要を世界的に押し上げている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、朝食用シリアル市場の規模は2025年に467億米ドルを創出したとされている。さらに、この市場規模は2035年末までに745億米ドルに達すると予測されている。朝食用シリアル市場は、2025年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）約5.3％で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038171
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333850&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な朝食用シリアル市場分析によれば、健康およびウェルネス意識の高まり、小売および電子商取引チャネルの成長、健康・栄養意識、利便性およびライフスタイルの変化が要因となり、朝食用シリアル市場の規模は拡大すると見込まれている。朝食用シリアル市場における主要企業としては、ネスレS.A.、ケロッグ社、ゼネラルミルズ社、ポスト・ホールディングス社、ペプシコ社、ネイチャーズパスフーズ社、B&Gフーズ社、ボブズ・レッドミル・ナチュラルフーズ社、マリコ社、パタンジャリ・アーユルヴェーダ社、バグリーズ・インディア社などが挙げられる。
また、当社の朝食用シリアル市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供している。
目次
● 朝食用シリアル市場の規模、成長分析、および各国における主要プレーヤーの評価である。
● 2033年までの世界朝食用シリアル市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）、国別（日本を含む）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、原材料タイプ別、流通チャネル別、地域別である。
