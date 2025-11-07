クラウドコンピューティング市場は2033年までに3,6961億6,000万米ドルに達すると予測
導入
世界のクラウドコンピューティング市場規模は、2024年には7,782.4億米ドルに達すると推定されており、予測期間（2025～2033年）中に年平均成長率（CAGR）18.9%で成長し、2025年の9,253.3億米ドルから2033年には3兆6,961.6億米ドルに達すると予想されています。
当社の分析によると、2018年には世界中の従業員の約70%がメール、プレゼンテーション、その他の業務にBYODを導入しており、これは組織のインフラコスト削減にも貢献しています。シスコのインターネットビジネスソリューショングループが2018年に発表した調査によると、企業はBYODを導入することで従業員1人あたり約3,150米ドルのコスト削減が可能になるとのことです。
BYODのトレンドに伴うデータ侵害と漏洩のリスク
同時に、BYODの導入は、従業員のモバイルデバイスへのアクセスが困難になることで、データ侵害や漏洩のリスクを高めます。そのため、企業は効率的なモバイルデバイス管理のためにクラウドコンピューティングサービスの活用を迫られています。特にリソース制約のある中小企業にとって、クラウドコンピューティングは費用対効果が高く、リソース消費量が最も少ないデータセキュリティ対策となります。さらに、クラウドコンピューティングを活用することで、データ管理者はデータへのアクセス権限を一部の権限のある担当者にのみ付与できるため、データ損失の範囲を縮小できます。
IoTベースの技術とともに成長するクラウドコンピューティング
IoTベースのデバイスは大量のデータを生成し、インターネットインフラに大きな負担をかけ、クラウドコンピューティングの需要の急増につながっています。これらの技術は本質的に共生関係にあり、効率的に動作することで、ワーキングモデルに高い価値をもたらします。当社の分析によると、IoTデバイスの数は2025年までに500億を超え、65.24ゼタバイト（ZB）のデータ量に達すると予測されています。
Microsoft Azure IoT Suite、IBM Watson IoT Platform、Google Cloud IoT Platform、AWS IoT Platformは、優れたストレージとスケーラビリティを備えたIoTベースのクラウドプラットフォームであり、IoTインフラ全体にメリットをもたらします。Reports Monitorの推定によると、世界のIoTクラウドプラットフォーム市場は2021年までに85億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は31.25%になると予想されています。
セグメント分析
IaaSセグメントはモデル別セグメントの中で最も高いCAGRを記録する見込み
IaaSセグメントは、予測期間（2020～2027年）において、モデル別セグメントの中で最も高い年平均成長率（CAGR）17.6%を記録すると予想されています。このセグメントの成長は、大企業におけるIaaS導入の増加に起因しています。大企業は複数のアクティブドメインを保有しているため、イノベーションや新技術の導入に多大な時間を費やしています。しかし、これらの企業は自社のハードウェア管理やデータセンターの運用に課題を抱えており、クラウドコンピューティング導入への大きなプレッシャーにさらされています。そのため、大企業は運用の容易さだけでなく、コアコンピテンシーへの注力も目的としてIaaSを導入しています。
セグメント分析
IaaSセグメントはモデル別セグメントの中で最も高いCAGRを記録する見込み
IaaSセグメントは、予測期間（2020～2027年）において、モデル別セグメントの中で最も高い年平均成長率（CAGR）17.6%を記録すると予想されています。このセグメントの成長は、大企業におけるIaaS導入の増加に起因しています。大企業は複数のアクティブドメインを保有しているため、イノベーションや新技術の導入に多大な時間を費やしています。しかし、これらの企業は自社のハードウェア管理やデータセンターの運用に課題を抱えており、クラウドコンピューティング導入への大きなプレッシャーにさらされています。そのため、大企業は運用の容易さだけでなく、コアコンピテンシーへの注力も目的としてIaaSを導入しています。