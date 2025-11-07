米国の薬剤給付管理（PBM）市場、2032年までに9,479億米ドルに達する見込み | SNS Inside
米国の薬剤給付管理（PBM）市場は、2023年に4,323億米ドルと評価され、2032年には9,479億米ドルに達すると予測されています。2024年から2032年にかけて、年平均成長率（CAGR）は9.13%で成長します。この成長は、PBMが従来の薬価交渉者から包括的な医療サービスパートナーへと進化する中で、米国の医療・製薬業界が現在も変革を遂げていることを反映しています。
PBMは、保険会社、薬局、製薬会社の間の仲介役として、処方薬の給付を管理することで、コスト管理、医薬品へのアクセス確保、償還プロセスの合理化を支援します。価値に基づくケアへの移行、医薬品価格の透明性、そして手頃な価格とアクセスのバランスを取る必要性が、市場拡大を推進する主要な要因となっています。
CVS Health、Express Scripts、OptumRxといった大手企業は、リアルタイムの薬局請求、臨床インサイト、価格分析を統合するデータ駆動型プラットフォームのパイオニアです。これらのイノベーションにより、PBMは単なる取引機能にとどまらず、予測的、パーソナライズされた、アウトカムに基づくモデルへと進化を遂げています。
さらに、医薬品の価格設定慣行に対する規制当局の監視は、透明性を高め、PBM、医療提供者、そして患者との関係を再構築しています。メディケア・メディケイド・サービスセンター（CMS）は、より明確なコスト構造を促進する改革を継続的に推進しており、医療保険プランはコスト効率と患者アウトカムを重視するハイブリッドPBMモデルを採用しています。
医療環境がより消費者中心になるにつれ、デジタルトランスフォーメーションもPBMの運用に影響を与えています。人工知能、高度な分析、モバイルプラットフォームの活用は、処方箋の追跡、処方薬管理、そして患者エンゲージメントの向上に役立っています。
セグメンテーション分析
ビジネスモデル別
2023年には、独立系PBMセグメントが市場を席巻し、37.8%のシェアを占めました。CVSヘルスのCaremarkやシグナのExpress Scriptsといった独立系PBMは、広大な薬局ネットワークを管理し、製薬会社と直接交渉を行っています。このセグメントにおける統合は市場支配力を再編し、薬価交渉における優位性を高め、競合他社の戦略に対する可視性を向上させました。
CVSヘルスとExpress Scriptsのような合併は、PBMの統合型ベネフィットマネジメントを提供する能力を強化しました。これらの統合は、製薬会社に価格設定の仕組みに関するより明確な洞察を与えると同時に、保険支払者と患者の双方に利益をもたらす規模の経済を促進しています。
医療保険会社セグメントは、最も急速に成長しているカテゴリーです。公的および民間の保険制度における被保険者数の増加により、保険会社は自社PBMを開発するか、既存のPBMと提携して垂直統合モデルを構築しています。例えば、2019年のHumanaによるEnclara Healthcareの買収は、社内PBM機能の魅力が高まっていることを示しています。これらの保険会社主導のモデルは、薬局と医療給付間のデータフローを強化し、コスト管理と患者ケアの連携向上に役立ちます。
エンドユーザー別
2023年には、商業部門がPBM市場をリードし、総収益の64.65%を占めました。この優位性は、雇用主が提供する民間保険の普及に支えられており、これは依然として米国の医療保険制度の基盤となっています。商業保険プランにおける自己負担額と共同保険制度は、高騰する薬価のバランスをとるのに役立ち、PBMサービスはコスト抑制に不可欠です。
