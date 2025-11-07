こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
＜RF1＞2025年クリスマス限定メニュー 予約受付中！
大切な人と過ごす かけがえのない時間を華やかに演出
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する惣菜店「RF1（アール・エフ・ワン）」では、2025年クリスマス限定メニューのご予約を受付中です。
今年も待ちに待ったクリスマスがやってきます。家族や気のおけない仲間と過ごすかけがえのない時間を「RF1」のメニューが華やかに演出します。この時期だけの特別なメニューで、大切な人たちと心満たされるひとときをお過ごしください。
❖掲載商品多数！ご希望に合ったメニューが探せる 特設サイトはこちら
https://members.rockfield.co.jp/use/contents/2025-26holiday/2025-26holiday-main.html
クリスマス限定 予約メニュー（抜粋）
※写真は盛り付けイメージです。※価格はすべて税込です。
① RF1のクリスマス華やぐセット 1セット 12,900円 2人前
サイズ・重量（約）：縦25×横29×高さ11㎝、1,600ｇ（箱込）
https://members.rockfield.co.jp/shop/g/g452450/ ※商品詳細は、店舗選択後にご覧いただけます。
テーブルのメインを飾るローストチキン、魚介と根菜の彩り豊かなサラダ、そしてコク深い味わいの煮込み料理。おいしさはもちろん見た目も華やかな、まさにテーブルが華やぐセットです。お好きなワインやバゲットを用意して、特別な時間をお楽しみください。
※パン、飾り葉は含まれません。※ご自宅で仕上げていただく商品です。
② XmasパーティBOX 1セット 17,800円 2人前
サイズ・重量（約）：縦21×横21×高さ16㎝、1,850g（容器込）
https://members.rockfield.co.jp/shop/g/g452480D/ ※商品詳細は、店舗選択後にご覧いただけます。
大切な人とゆっくりと過ごしたい。そんなクリスマスの食卓にふさわしい、前菜からメインまでをコース仕立てで楽しめるBOXです。「ロブスターグラタン」や「岩手で育てた絶品鴨のもも肉赤ワイン煮込み」など、テーブル華やぐ味わいを詰め合わせました。
※一部、湯せん、電子レンジで温めていただく商品です。
③ Xmas RF1オールスターセット 1セット 8,650円 2～3人前
サイズ・重量（約）：縦31×横35×奥行24㎝、1,400ｇ（容器・保冷バッグ込）
https://members.rockfield.co.jp/shop/g/g451540/ ※商品詳細は、店舗選択後にご覧いただけます。
クリスマスに外せない、RF1のおすすめ4品【トリュフ香る牛肉グリル 霜降りひらたけ添え／桜島どりのもも肉ロースト／たっぷり海の幸の美味サラダ／北海道産生ハムとルッコラの華やぎサラダ（シャルドネビネガードレッシング付き）】のセットです。
WEBページ内および店頭配布のカタログには、クリスマス・迎春向けのご予約商品を品揃え豊富にご用意しております。ぜひ合わせてご覧ください！
■予約・購入のご案内
※予約数に達した時点で受付を終了させていただきます。売り切れの際はご容赦ください。
【承り期間】～2025/12/17（水）
【お渡し日】商品ごとに異なります。WEBページ内、店頭配布のカタログ内商品ページをご確認ください。
・お客様のご要望を受け、今年は当社ブランド「日本のさらだ いとはん」「融合」「グリーン・グルメ」の店舗でも、「RF1」クリスマス限定メニューをご予約・お受取りいただけます。
【予約方法】商品と受取り店舗を決めたら、以下のお好きな方法でご予約ください。
・WEB予約
PC・携帯等で「ロック・フィールド WEB予約」で検索
予約ページにて受取り店舗を選択した後、商品をお選びいただけます。
※WEB予約は、「ロック・フィールドメンバーズ」への登録が必要です。詳細はWEBでご確認ください。
・店頭予約
ご希望の店頭にて予約をしてください。（お支払い、受取りも同店舗となります）
・電話予約
24時間、AIオペレーターによる自動応答で承ります。
※弊社からの折り返し連絡をもちまして、予約が確定いたします。（3日以内にご連絡いたします。※土日祝は除く）
※12/14（日）17:00に承り終了します。
予約専用ダイヤル（通話無料） 0120-690489（24時間受付）
※①の商品は「ロック・フィールドオンラインショップ」でも取り扱います。
詳細はこちらからhttps://members.rockfield.co.jp/shop/c/crol/
株式会社ロック・フィールドについて
1972年創業。 惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など7つのショップブランドを306店舗（2025年10月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp
「RF1（アール・エフ・ワン）」について
ロック・フィールドの旗艦ブランド。1992年創設。彩り鮮やかなサラダから手間を惜しまず仕上げた料理まで、食卓をより豊かにする惣菜を提供しています。全国に137店舗を展開（2025年10月末現在）。
ブランドサイト：https://www.rf-one.com/
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】
広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
