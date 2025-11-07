【WE ACTION DAY 開催のお知らせ｜ノジマステラ神奈川相模原】2025年11月16日（日）さがみはら さつまいも共創プロジェクト

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ

ノジマステラ神奈川相模原では、食を通じて地域とのつながりを深め、子どもたちに食べ物が食卓に届くまでの工程を学んでもらうことを目的に「サツマイモ共創プロジェクト」を、WEリーグの理念推進日「WE ACTION DAY」として、11月16日（日）に開催します。児童養護施設の子どもたちに、さつまいもの植え付けから収穫、実食、販売までの一連の体験を提供するとともに、かわしまやきいもストアが取り組む耕作放棄地の活用など、地域課題の解決につながる取り組みについても学ぶ機会とします。

さがみはら さつまいも共創プロジェクト

■概要■

日時：2025年11月16日（日）14:00～16:00予定

場所：ノジマフットボールパーク

参加者：N相模原全選手、かわしまやきいもストア、

相模原南児童ホーム

＜イベント内容＞

・選手と子どもたちが一緒にさつまいもを収穫

・焼き芋にできるものとできないもの（規格外・傷み）を分ける仕分け体験

・貯蔵芋と収穫したてのお芋を食べ比べながら交流

↑2024-25シーズンに実施した様子

▽本件に関するお問い合わせ

ノジマステラ神奈川相模原 小室 komuro8635@nojima.co.jp

取材のお申し込みはこちらのフォームから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVtNUb8-aJspI6lrmBXZNaB5uT8gNm17GfyWesgL1WWg7FUQ/viewform申込期日：11月13日(木) 17:00までWE ACTION DAYとは？

“ WE ACTION DAY”は、WEリーグの理念「女子サッカー・スポーツを通じて、１.夢や生き方の多様性にあふれ、２.一人ひとりが輝く ３.社会の実現・発展に貢献する。」を実現するために、“１.多様性・ジェンダー”、“２.教育・健康”、 “３.地域貢献”の各領域において、WEクラブ又はパートナーが各々のフィールドで関係者と共に実際のアクティベーションを行う活動です。

WEリーグでは今シーズンより各イベントの効果測定を行い、社会に対してどのようなインパクトを与えられたのかをレポートで発信予定しています。