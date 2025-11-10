ÆüËÜ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¤Î·¦Åç·õ¼¥¤¬¡¢11·î28Æü¡÷Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥ì¥¸¥ãー¡õ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç¡ØJapan Beach Games 2025 ¤È¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¤³¤ì¤«¤é¡Ù¤ËÅÐÃÅ·èÄê¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¶¨²ñ¤Ï¡¢ÂåÉ½Íý»ö¤Î·¦Åç·õ¼¥»á¤¬11·î28Æü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ì¥¸¥ãー¡õ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×Æâ¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ØJapan Beach Games 2025 ¤È¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¤³¤ì¤«¤é¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¥¸¥ãー¡õ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢¥ì¥¸¥ãー»º¶È¤ÎºÇ¿·¤ÎÆ°¸þ¤¬½¸¤Þ¤ëÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Óー¥Á¡¦¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¹ñºÝÅª¤Êº×Åµ¤Ç¤¢¤ë¡ØWorld Beach Games¡Ù¤ÎÆüËÜ¾·Ã×¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Óー¥Á¥²ー¥à¥º¿ÜËá2025¡Ù¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÃÏ°è³èÀ²½¤ä´Ä¶ÊÝÁ´¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆâ¤Ç·¦Åç»á¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ½é¤Î¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ëÀ¤³¦Âç²ñ～¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ©Àï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï～¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë¶¥µ»¥ëー¥ë¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ò´ë²è¤·¡¢¹ñºÝÁÈ¿¥¤ÎÀßÎ©¹ç°Õ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢·¦Åç»á¤Î¤Û¤«¤ËÆüËÜ¤Î¥Óー¥ÁÊ¸²½¿¶¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀìÌç²È¤é¤âÅÐÃÅ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾: ¥ì¥¸¥ãー¡õ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¸¥ã¥Ñ¥óÆâ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ØJapan Beach Games 2025 ¤È¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¤³¤ì¤«¤é¡Ù
¡¦³«ºÅÆü»þ: 2024Ç¯11·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦²ñ¾ì: Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://leisure-japan.jp
¡¦¼ç¤ÊÆâÍÆ:
¡¡¡¦¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Óー¥Á¥²ー¥à¥º¿ÜËá2025¡Ù¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¡£
¡¡¡¦¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¤è¤ëÃÏ°è³èÀ²½¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¿Í¸ýÁý²Ã¤ÎÂ¥¿Ê¤Ê¤É¡£
¡¡¡¦·¦Åç»á¤Ï¡ÖÆüËÜ½é¤Î¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ëÀ¤³¦Âç²ñ～¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ©Àï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï～¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅÐÃÅ¡£
¡¦È÷¹Í:
¡¡¡¦Å¸¼¨²ñ¤Ø¤ÎÍè¾ì¤ª¤è¤Ó¥»¥ß¥Êー¤ÎÄ°¹Ö¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦¥»¥ß¥Êー¿½¹þÄùÀÚ¤Ï11·î25Æü(²Ð)¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
