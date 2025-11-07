「森川のカニ」ブランド公開。半世紀の信頼と品質を、オンラインで一般の食卓へ。特別な一肩を全国にお届け。

CMD株式会社■ 半世紀の信頼を「森川」の名に込めて

森川商事は、ロシア極東をはじめとする世界各地から良質なカニを輸入し、日本の食卓へ届けてきた専門商社です。

長年変わらぬ品質を守り続けてきたその誇りと信頼を象徴する言葉として、自らの名を冠した「森川のカニ」というブランドが誕生しました。

その名は、“品質の保証書”のような存在でもあります。

森川のカニのロゴ■ 一度味わえば、また食べたくなるカニ

森川のカニが扱うのは、ジャンボサイズのタラバガニと5Lサイズのズワイガニ。

どちらも市場でも最大級の大きさを誇り、しっかりとした歯ごたえと濃厚な旨みが特徴です。

贈答用はもちろん、家族や友人との食卓、冬のごちそうや夏のBBQなど、季節を問わず主役になれる存在。

「一度味わえば、また食べたくなる」--そんな記憶に残る味わいを全国へ届けます。

ズワイガニ 5Lサイズ■ 石狩と沙留から、まっすぐに。

森川のカニは、北海道・石狩と沙留（さるる）の工場で加工・パッキングを行っています。

冷たいオホーツクの海で育ったカニを現地で素早く選別・処理し、鮮度を保ったまま全国へ出荷。

“贈る人にも、贈られる人にも喜ばれる一肩”を、確かな品質管理のもとお届けします。

■ 予約販売がスタート

森川のカニは、2025年11月7日より公式オンラインストアで販売を開始。

現在は、12月15日～12月31日お届け分の予約を受付中です。

年末年始の食卓や贈り物に最適な特別サイズをご用意しました。

ズワイガニ 5Lサイズ 2kg 5肩入り：18,200円（税・送料込）

タラバガニ ジャンボサイズ 3kg 2.5肩入り：39,800円（税・送料込）

北海道から全国へ直送します。

タラバガニジャンボサイズズワイガニ 5Lサイズ■ おいしさをそのままに。保存と解凍のポイント

森川のカニは、獲れたての鮮度を保つため急速冷凍でお届けします。

ご自宅では冷凍庫（-18℃以下）で保存し、到着前に庫内スペースを確保しておくのがおすすめです。

解凍は前日から冷蔵庫で18～24時間の自然解凍でじっくりと解凍してください。

ボイル済みのためそのままでも美味しく、温かく味わいたい場合は冷蔵庫での解凍したのち、70～80℃で5分ほど軽く蒸すのがポイントです。

解凍後は当日中にお召し上がりください。

■代表コメント

「森川のカニ」は、“一度味わえば、また食べたくなるカニ”をテーマに生まれました。

森川商事が50年以上積み重ねてきた信頼をベースに、オンラインでも変わらない感動を届けたい。

贈る人にも、贈られる人にも喜ばれる“年中食べたいカニ”を目指しています。

ー CMD株式会社 代表取締役 東井

タラバガニ ジャンボサイズ■ブランド概要

ブランド名： 森川のカニ

販売責任者： 株式会社森川商事

運営会社： CMD株式会社

公式サイト： https://morikawanokani.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/morikawanokani/

Facebook： https://www.facebook.com/morikawanokani

主な商品： タラバガニ、ズワイガニ

加工地： 北海道・石狩／沙留

公開日： 2025年11月7日

CMD株式会社は、音楽・映像・ファッション・ECなどの複数領域を横断してブランディングや販促を行う。

具体的には「広告代理業」「映像制作」「EC構築」「SNS運用」「ブランドプロデュース」などを包括的に行うクリエイティブエージェンシー／総合メディア制作会社です。