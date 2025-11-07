日本郵政グループ女子陸上部「POSTIES」のオリジナルグッズが誕生！POSTIESオリジナルマフラータオルが発売開始！

TOSYO株式会社

2025年11月６日(木)より、日本郵便株式会社が運営する「郵便局のネットショップ」にて、日本郵政グループ女子陸上部「POSTIES」ロゴデザインを使用したオリジナルマフラータオルの販売が開始しましたことをご報告いたします。

今回の商品は、11月14日（金）までにご注文いただくと、11月20日（木）までにお届けいたします。是非こちらのタオルをもって、11月23日に開催される「クイーンズ駅伝2025」で、日本郵政グループ女子陸上部を応援しましょう！

・商品名：POSTIES オリジナルマフラータオル 2,200円（税込）

【商品仕様】

・サイズ：約21×110cm

・素材：綿100%

日本郵政グループ女子陸上部「POSTIES」について

日本郵政グループ女子陸上部「POSTIES（ポスティーズ）」は、郵便事業の「手紙を運ぶ」役割と駅伝の「たすきをつなぐ」ことの親和性から、2014年にグループ初の実業団チームとして創部されました。全日本実業団対抗女子駅伝（クイーンズ駅伝）では、これまで4度の日本一になり、オリンピックや世界陸上に出場する日本代表選手も輩出しています。2024年4月に創部10周年を迎えたことを機に、新たに愛称「POSTIES（ポスティーズ）」を制定し、ロゴやキャラクターも刷新しました。今後も競技力の向上に努めるとともに、ファンや地域社会とのつながりを一層強化していきます。

日本郵政グループ女子陸上部公式サイト：https://www.japanpost.jp/athlete/ (https://www.japanpost.jp/athlete/)

日本郵政グループ女子陸上部公式Instagram：https://www.instagram.com/jp_athletics_team/ (https://www.instagram.com/jp_athletics_team/)

商品取り扱い場所について

■販売場所：郵便局のネットショップ グッズストア内 ※郵便局の店頭での販売はございません。

■販売形式：在庫販売

■受注受付：2025年11月6日～

■発送予定日１.：2025年11月14日（金）までの受注分➤11月20日までにお届け

■発送予定日２.：2025年11月15日（土）以降の受注分➤受注月の翌月末までにお届け

■URL: https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-24/

■販売元：TOSYO株式会社

■製造・企画元：株式会社佐熊タオル

■協力・権利元：日本郵政株式会社

※別途送料がかかります。

※天候・交通事情等によりお届けが遅延する可能性もございます。予めご了承ください。

商品に関するお問い合わせ

■TOSYO株式会社（https://www.tosyo.co.jp）

■埼玉県越谷市弥生町2-16 弥生ビル2F

■担当連絡先（木村）：Tel：070-1394-8286

■担当E-mail：kimura_ko@tosyo.co.jp