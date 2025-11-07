アーモンドボールの食感を表現！“素材を味わう”焼き菓子アイス「セブンプレミアム クッキーナッツバー」11月11日（火）より数量限定発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、アイスにバタークッキーとアーモンドを混合し、素材感を楽しめる「セブンプレミアム クッキーナッツバー」を全国のセブン‐イレブンにて11月11日（火）より数量限定にて発売いたします。

「セブンプレミアム クッキーナッツバー」は、香ばしいアーモンドとバタークッキーを混ぜ込んだクッキー風味アイスを、シャリシャリ食感コーチングで、「アーモンドボール」のような味わいと食感を表現した新感覚アイスバーです。アイスにバタークッキーとアーモンドを混ぜて、クッキー生地のような風味を追求することで、まるで専門店で提供される濃厚な焼き菓子を食べているような味わいを楽しめます。

また、近年、味わいだけではなく、音や食感を楽しむ食品が注目を集めています。「セブンプレミアム クッキーナッツバー」は、シャリシャリ食感コーチング・バタークッキー・アーモンド・アイスと4つの素材感あふれるアイスバーに仕上げたことで、食感と噛み応えも楽しめるスイーツとなっています。

アイスなのに、まるで焼き菓子を食べているかのような味わいと、食感も楽しめる商品です。ティータイムのお供におすすめな一品をぜひご賞味ください。

まるで焼き菓子のような素材を味わう、新感覚クッキーアイス

■セブンプレミアム クッキーナッツバー

価格：218円（税込235.44円）

発売日：11月11日（火）～順次

販売エリア：全国

シャリシャリ食感コーチング・バタークッキー・アーモンド・クッキー風味アイス、4つの異なる素材を使用することで、「焼き菓子」のアーモンドボールのような食感を表現。外側はシャリシャリとしたチョコレート、アイス部分にアーモンドを混合しクッキーのような味わいをイメージしました。

＜シャリシャリ食感コーチング＞

シャリシャリ食感のコーチングで包み込み、アーモンドボールのような外側の粉糖を表現。心地良い食感がアイス全体に新しいアクセントを加えます。

＜バタークッキー＆アーモンド＞

バタークッキーとアーモンドを混合し、まるで専門店で提供される濃厚な焼き菓子を食べているような風味を追求しました。素材感を楽しめるよう仕立てました。

＜アイス＞

アイス部はクッキーのような味わいをイメージ。

味は甘めで、コーヒーや紅茶との相性も抜群！ティータイムのお供におすすめです。

担当者コメント

今回発売になる「セブンプレミアム クッキーナッツバー」は、焼き菓子のアーモンドボールをイメージした商品です。冬は温かいコーヒーや紅茶とアイスを楽しむというお客様のお声もいただく中で、甘く濃厚な味わいのクッキーアーモンドバーはこの季節にぴったりの商品です。

クッキーのような味わいのアイスに、刻んだアーモンドを混ぜ込むことで、複数の食感と、噛むほどにアーモンドの香ばしい風味が口いっぱいに広がります。外側のコーチングのシャリシャリとした独自の食感にもこだわりました。特に、近年トレンドとなっている「ASMR」（心地良い音や食感を楽しめる）としてもお楽しみいただける商品に仕上がっていると思います。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。