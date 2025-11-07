剣戟×恋愛、魔法×絆、アイドル×音楽、コメディ×ゲーム――。HIKE編集部「COMIC ELAN」にて4作品を2026年初頭から連載開始！

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表：三上 政高、以下「HIKE」）の電子漫画出版事業を担う「HIKE編集部」は、少年/青年向け作品を中心に扱うレーベル「COMIC ELAN」（コミックエラン）にて4作品を2026年初頭から連載開始することを決定いたしました。連載作品のジャンルは剣戟×恋愛、魔法×絆、アイドル×音楽、コメディ×ゲームとなります。作品タイトルや詳細については、後日改めて発表予定です。続報にご期待ください。

4作品の連載開始が決定！「COMIC ELAN」とは

『作家の熱意は新たな可能性へ』

COMIC ELANは少年/青年向け作品を中心に扱うレーベルです。

レーベル名は「熱意・飛躍」 などの意味を持つ「elan」に由来。作家の熱意あふれる作品から新たな可能性を追求していきます。

強い想いが込められた作品は、従来の漫画の枠を超えてさらなる飛躍へと繋がる力を秘めており、様々な可能性をみなさまにお届けします。

【大歓迎】

・少年／青年向けバトル・アクションを得意とする方

・少年／青年向けバトル・アクションのコミカライズを得意とする方

・少年／青年向けラブコメを得意とする方

HIKE編集部について

「HIKE編集部」はオリジナル電子書籍（コミック）を制作して各プラットフォームに展開するほか、アニメ化やグッズ販売など自社で全てのコンテンツを制作・展開できるHIKEの強み（IP360度展開）を活かし、漫画だけにとどまらない魅力的な作品を世界にお届けします。

少年/青年向け作品の「COMIC ELAN」（コミックエラン）、少女/女性/TL作品の「Blossom」（ブロッサム）、「BL」作品を取り扱う「BLUE BELL」（ブルーベル）の3レーベルを設立し、2026年の配信を目標に制作を進めています。

HIKE編集部公式サイト：https://hikebooks.com/

HIKE編集部公式X：https://x.com/hike_editorial

「Blossom」、「BLUE BELL」でも鋭意制作中

『心潤す多彩なストーリー』Blossom（ブロッサム）

少女/女性/TL作品を中心に取り扱うBlossomは、色とりどりな花が咲くように様々な想いや感情が紡ぐ女性向け漫画レーベルです。

心に潤いをもたらし、人生が豊かになるような、多彩なストーリーをお楽しみください。

【大歓迎】

・ロマンスファンタジーを得意とする方

『夢にいざなう愛の鐘』BLUE BELL（ブルーベル）

BL作品を中心に取り扱うBLUE BELLは、森の奥地で幻想的に咲くブルーベルの花を由来とし、夢のような世界をお届けするBLレーベルです。

交わる愛が奏でる夢のようなひとときを、あなたの心に響かせます。

【大歓迎】

・ストーリー重視のBLを得意とする方

2025年11月15日（土）、「マンガ出張編集部by京まふ」にHIKE編集部が参加

HIKE編集部は京都国際マンガ・アニメフェア2025の関連イベント「マンガ出張編集部by京まふ」（日程：2025年11月15日・16日、会場：京都国際マンガミュージアム 多目的映像ホール＋会議室）に出展いたします。

当日は内容、ジャンルは不問、どなたでも大歓迎です。なかでも連載可能なマンガ家さん、特に男性向けのコミカライズ（現代ローファンタジー/バトル）が可能なマンガ家さんを急募しています。そのほか作画のみでも問題ありませんので、ぜひお気軽に「HIKE編集部」までお立ち寄りください。みなさまの作品をお待ちしております。

※HIKE編集部は11月15日（土）のみ出展します。

「マンガ出張編集部by京まふ」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51825/table/690_1_7f47e263150a3c6b6d73832b264420a0.jpg?v=202511070528 ]

※詳細はイベント公式サイトをご確認ください

HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。