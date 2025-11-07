エクソーラウェブショップと購入ボタンの最新アップデートにより、モバイル開発者のプラットフォームの自由度が飛躍的に向上する新時代へ

米国向けAndroid向け購入ボタン、調整可能なデイリーリワード、プライバシーに準拠したセグメンテーション、クリエイター・ストアフロント、オファーウォール、そしてゲーマーの獲得、エンゲージメント、維持を支援するMMPの拡張カバレッジ

ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 開発者のゲームのローンチ、成長、そして収益化を支援するグローバルなビデオゲームコマース企業であるエクソーラは、業界をリードするウェブショップソリューションの新しい特徴と新機能を発表しました。米国市場が外部決済の新たなオープン時代へと移行する中、エクソーラウェブショップと購入ボタンに新たな機能強化が加えられ、開発者はiOSとAndroidの両方でより高い利益率とプレイヤーエンゲージメントを実現するためのツールを利用できるようになります。

米国は現在、よりオープンなアプリエコシステムの構築を主導しており、英国、ヨーロッパ、日本、ブラジルなどでも外部決済を受け入れる同様の動きが進んでいます。エクソーラウェブショップは、開発スタジオがこの変化に対応できるよう支援し、アプリストア以外にも収益化の選択肢が広がる中で、あらゆる取引の利益率を向上させることを可能にします。

エクソーラウェブショップの新しいプラグイン機能の主なメリットは次のとおりです。

・購入ボタン*によるシームレスな購入でより高い利益率を実現：ゲーム内からプレイヤーをシームレスなワンタップチェックアウトに直接誘導することで、米国におけるiOSおよびAndroid取引で最大95%の収益を維持します。

・リテンションとエンゲージメントの向上：ユーザーのリピート率と購入意欲を高めるよう設計された機能により、プレイヤーリテンションを20%以上、ウェブショップの収益を15%以上向上させます。

◦ 数回のクリックで調整可能なデイリーリワードを設定でき、リピート率を向上させます。

◦プライバシーに準拠したセグメンテーションにより、適切な顧客に適切なオファーを提示することで、購入のコンバージョンを促進します。

◦ 専門家による実践的な提案が可能な、すぐに使えるインサイトシステムにより、チームがベストプラクティスに基づいたキャンペーンを立ち上げて、迅速に効果を発揮できるよう支援します。

・ウェブショップのリーチを信頼できるチャネルに拡大：クリエイター、コミュニティ、そしてDiscordを含むメッセージングプラットフォーム全体で単一のウェブショップカタログを再利用することで、収益の向上と新規課金ユーザーの獲得を実現します。

◦ クリエイターは信頼できる成長チャネルとなります。自動生成されるクリエイター・ストアフロントを利用することで、クリエイターは自身のブランドページを通じてウェブショップのオファーを宣伝し、追跡可能な売上、ノウハウ、ファンのエンゲージメントを促進できます。一方、スタジオはシームレスな収益分配を通じて収益向上を実現できます。

◦ コミュニティはコマースへと進化します。Discordチャンネルはストアフロントとしても機能し、プレイヤーは既に集まっている場所で通貨、バンドル、ギフトを直接購入できます。

・オファーウォールで無課金ユーザーから新たな収益を獲得：オファーウォールを通じて、より幅広いオーディエンスにリーチできます。この統合されたマーケットプレイスでは、プレイヤーはストアフロントを離れることなく、またプレイヤーエクスペリエンスを損なうことなく、クエストを完了することでゲーム内報酬を獲得できます。早期の結果では、オファーウォールによりウェブショップの総収益が5%増加、全体の決済取引も37%増加しており、無課金ユーザーからの収益が大幅に積み増しされたことが示されています。

・市場で最も広範なMMP（モバイル計測パートナー）を網羅し、ROIを最適化：必要な場所でアトリビューションを実現。AppsFlyer、Adjust、Singularなどとのシームレスな統合により、デバイスやプラットフォームを問わず、信頼性の高いパフォーマンス・トラッキングとキャンペーンの最適化を実現します。

「今回のリリースでは、単に機能を提供するだけでなく、モバイルスタジオに完全なD2Cの優位性を提供します」と、エクソーラの社長であるクリス・ヒューイッシュは述べています。「米国市場が開放されるにつれ、モバイルゲーム開発者は、プレイヤーが既にいる場所で彼らを惹きつけながら、収益を最大化する方法を必要としています。ウェブショップ、購入ボタン、そしてクリエイターとコミュニティ向けの拡張機能は、チームがこの歴史的な瞬間を捉え、よりスマートにスケールアップできるように設計されています」

新機能と改善点の全リストについては、リリースノート（xsolla.pro/RNPM25）をご覧ください。

エクソーラのパートナーは、世界中で700以上のウェブショップを立ち上げ、大規模な直接販売、アプリストア以外の安定した収益源、そしてデータとマージンのより大きな所有権といったビジネスモデルを実証してきました。これらのアップデートにより、あらゆる規模のスタジオが、新たなモバイル環境において、より迅速に立ち上げ、学習、成長することが可能になります。

ウェブショップの詳細や開設方法についてはhttps://webshop.xsolla.com/をご覧いただくか、エキスパートにお問い合わせください。

機能強化と開発者ツールの全リストについては、以下をご覧ください：

エクソーラについて

エクソーラは、ゲーム開発者がビデオゲーム業界における固有の課題を解決できるよう支援するための強力なツールとサービスを備えたグローバルなコマース企業です。インディーからAAAまで、企業はエクソーラと提携し、資金調達、配信、マーケティング、収益化を支援しています。ビデオゲームの未来を信じるという理念に基づき、エクソーラは機会を集約し、クリエイターに新たなリソースを継続的に提供するという使命を揺るぎなく遂行しています。本社をカリフォルニア州ロサンゼルスに置くエクソーラは、記録上の販売者（Merchant of Record）として事業を展開し、これまでに1,500社以上のゲーム開発者がより多くのプレイヤーにリーチし、世界中で事業を拡大するための支援を行ってきました。より多くの収益経路と成功の方法を通じて、開発者はゲーム制作を楽しむために必要なすべてを手にすることができます。

詳しくは、xsolla.com をご覧ください。

