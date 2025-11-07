【徳島市】第22回 こども消防カーニバルを開催！
火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、11月9日（日曜日）から15日（土曜日）までの7日間、徳島市秋季火災予防運動を実施します。
この運動の一環として、とくしま動物園で「こども消防カーニバル」を開催し、来園した子どもやその保護者などを対象に消防体験等を通じて、防火・防災意識の啓発を図ります。
秋季火災予防運動
11月9日（日曜日）～15日（土曜日）、徳島市秋季火災予防運動を実施します。
「急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし」を合言葉に、住宅防火対策の推進など、火災予防を広く呼びかけ、消防車両による巡回広報、立入検査などを実施。この機会に、もう一度火の取り扱いについて、家庭で確認をお願いします。
第22回 こども消防カーニバル
【日時】
11月15日（土曜日）12：00～15：00（雨天中止）
【開催場所】
とくしま動物園STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM（渋野町入道22番地の１）
【内容】
1.消防体験コーナー(12:00～15:00)
消火体験、煙体験、放水体験
消防体験コーナー（3体験）で体験をして、スタンプを集めて消防グッズをゲットしよう！！
2.防火・防災・こどもコーナー(12:00～15:00)
住宅用火災警報器・感震ブレーカー啓発コーナー、キーホルダーづくりコーナー、
缶バッジづくり・消防塗り絵コーナー、119番通報体験コーナー
3.消防車両展示及び写真撮影コーナー(12:00～15:00)
ポンプ車・救急車の展示、写真撮影
4.防火・防災上演コーナー(13:30～14:30)
消防〇×クイズ、防災啓発劇（保育士ヒーローブレイク）
【参加費】
無料
※ただし、動物園の入園料（大人600円、中学生以下無料）及び駐車場料金（お車でお越しの人のみ）が必要です。
【問い合わせ先】
徳島市消防局 予防課
〒770-0855 徳島県徳島市新蔵町1丁目88番地 消防局3階
電話番号：088-656-1193
ファクス：088-656-1201
※中止等の問い合わせ先
当日に中止等の確認をする場合は、次の連絡先にお問い合わせください。
徳島市消防局代表電話（通信指令課）：088-656-1190