【徳島市】第22回　こども消防カーニバルを開催！

徳島市

火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、11月9日（日曜日）から15日（土曜日）までの7日間、徳島市秋季火災予防運動を実施します。

この運動の一環として、とくしま動物園で「こども消防カーニバル」を開催し、来園した子どもやその保護者などを対象に消防体験等を通じて、防火・防災意識の啓発を図ります。

秋季火災予防運動

11月9日（日曜日）～15日（土曜日）、徳島市秋季火災予防運動を実施します。

「急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし」を合言葉に、住宅防火対策の推進など、火災予防を広く呼びかけ、消防車両による巡回広報、立入検査などを実施。この機会に、もう一度火の取り扱いについて、家庭で確認をお願いします。

第22回 こども消防カーニバル

【日時】

11月15日（土曜日）12：00～15：00（雨天中止）

【開催場所】

とくしま動物園STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM（渋野町入道22番地の１）

【内容】

1.消防体験コーナー(12:00～15:00)

消火体験、煙体験、放水体験

消防体験コーナー（3体験）で体験をして、スタンプを集めて消防グッズをゲットしよう！！

2.防火・防災・こどもコーナー(12:00～15:00)

住宅用火災警報器・感震ブレーカー啓発コーナー、キーホルダーづくりコーナー、

缶バッジづくり・消防塗り絵コーナー、119番通報体験コーナー

3.消防車両展示及び写真撮影コーナー(12:00～15:00)

ポンプ車・救急車の展示、写真撮影

4.防火・防災上演コーナー(13:30～14:30)

消防〇×クイズ、防災啓発劇（保育士ヒーローブレイク）

【参加費】

無料

※ただし、動物園の入園料（大人600円、中学生以下無料）及び駐車場料金（お車でお越しの人のみ）が必要です。

【問い合わせ先】

徳島市消防局 予防課

〒770-0855 徳島県徳島市新蔵町1丁目88番地 消防局3階

電話番号：088-656-1193

ファクス：088-656-1201

※中止等の問い合わせ先

当日に中止等の確認をする場合は、次の連絡先にお問い合わせください。

徳島市消防局代表電話（通信指令課）：088-656-1190