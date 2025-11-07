マンズワイン「ソラリス」と音楽が織りなす特別なランチイベント『ソラリス・ハーモニー ～音と風と葡萄の詩～』初開催

マンズワイン株式会社

マンズワイン株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：島崎 大）は、2025年12月14日（日）に、軽井沢の名店「リストランテ小林」とのコラボレーションによる特別ランチイベント『ソラリス・ハーモニー ～音と風と葡萄の詩～』を初開催いたします。

信州の厳選食材を使った料理と、長野在住の音楽家による生演奏、そしてマンズワイン最高級シリーズ「ソラリス」の響宴。冬の軽井沢で、五感で味わう贅沢なひとときをお楽しみください。

【イベント概要】

開催日：2025年12月14日（日）

会場：マンズワイン小諸ワイナリー（長野県小諸市諸375）

Open：11時30分（11時20分より小諸駅⇔ワイナリー間でピストン輸送あり）

参加費：8,000円（税込）（お食事・ワイン・ミュージックチャージ込み）

【イベント内容】

「ソラリス・ハーモニー」は、ワインと音楽、そして軽井沢の自然が響き合う特別イベントで、今回が初の開催となります。

マンズワインが誇るプレミアムシリーズ「ソラリス」のワインと、リストランテ小林によるこの日のための特別コースをお楽しみいただきます。

そして、信州在住のアーティストを中心に、今を輝く演奏家たちがマンズワインのために結集！

贅沢な一日をお過ごしいただきます。

【お食事】

軽井沢「リストランテ小林」による、この日のための特別コース。

・前菜：季節の盛り合わせ

・パスタ：自家製軽井沢仕込みパンチェッタ使用 アマトリチャーナ

・メイン：信州黄金シャモ

・デザート：軽井沢『日月（たちもり）』謹製カステラ

※特別メニューのため、アレルギーやお好き嫌い等への対応はいたしかねます。内容は変更となる場合がございます。

軽井沢リストランテ小林のHPはhttps://karuizawa.tokyo/小林孝好プロフィール

青山サバティーニで25年間ローマ料理を学び、各店舗の料理長を歴任。ローマ本店へも2度留学。

2010年に麻布十番で「VISORIDE」を開業し、2015年には「リストランテ小林」として目黒に移転。

2022年、軽井沢町へ移住し開業。移転準備中は東御市観光協会の委託でカフェを運営し、また万平ホテル勤務を通じて軽井沢の食文化に深く関わる。

現在は「信州イノベーションプランナー」としても活動。

ジブリとオペラ、そして犬と猫をこよなく愛する、温かな人柄のシェフです。

【出演者＆演目】

■第一部 マンズスペシャルカルテットによる名曲集

信州在住のアーティストを中心に、今を輝く演奏家たちがマンズワインのために結集し、誰もが知る、聴きなじみのある名曲をお楽しみいただきます。

【1st ヴァイオリン】村上あゆ美

東京音楽大学卒業。アンサンブル・ナカザワホールメンバー。上田リングアンサンブル主宰。（小諸市在住）

【2nd ヴァイオリン】北原めぐみ

小諸高等学校音楽科、愛知県立芸術大学卒業。小諸高校音楽科特任講師。長野市『西光寺音楽の夕べ』主宰。ensembleNOVAメンバー（御代田町在住）

【ヴィオラ】田中美恵子

武蔵野音楽大学卒業。ensembleNOVA、アンサンブル・ナカザワホールメンバー。軽井沢ファミリーオーケストラ弦楽器トレーナー。（上田市在住）

【チェロ】永富さおり

桐朋学園大学音楽学部卒業。室内楽や国内オーケストラでの客演など、演奏活動をする傍ら、後進の指導、プログラムノートや音楽コラムの執筆を行っている。（御代田町在住）

■第二部 藤原歌劇団 琉子健太郎によるカンツォーネの午後

『オー・ソレ・ミオ』『帰れソレントへ』『タイム・トゥ・セイ・グッバイ』など名曲を披露。

藤原歌劇団団員として全国で活躍する琉子氏の伸びやかな歌声が、冬の空気をやさしく包みます。

琉子健太郎

藤原歌劇団公演《ピーア・デ・トロメイ》ウバルド、《カルメン》レメンダード・ダンカイロ、文化庁人材育成公演《フィガロの結婚》ドン・クルツィオ、《第九》《メサイア》ソロ等、多数出演。藤原歌劇団団員。

【お申込み方法】

下記フォームに必要事項をご記入の上、送信ください。

マンズワインからのご連絡をもってご予約完了となります。

【お問い合わせ】

お申込みフォーム :https://docs.google.com/forms/d/1RY7NtZnCYlj_oi3xpG9UKe-RautGjPjUNMC9liIFfzI/viewform

マンズワイン株式会社 小諸ワイナリー

TEL：0267-22-6341（受付時間：10:00～17:00）

MAIL：info@mannswine.co.jp