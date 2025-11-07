つくるから始める、TAM PlayGrondのイベントを開催。事例や実践から、AI時代のプロジェクトの可能性を模索します。

株式会社 TAM

▼詳細・お申し込みはこちら

https://playgroundnight.peatix.com/(https://playgroundnight.peatix.com/)

※締切：2025年11月24日(月) 23:59

AI駆動型の開発により「誰もがつくり手になる」ことができるようになりました。「TAM Play Ground」は、何かをつくるのが大好きなTAM社員と、面白いことを探しているお客さんが「つくって試す」実験の場です。課題や要件定義から始める従来のプロセスではなく、つくることから始めることで、企画の初動から創造性とスピードを両立する新しい共創の形を提案します。

今回は現場での実践をケーススタディとして共有し、カジュアルに意見交換をする場としてイベントを開催いたします。

第1回は共創パートナーとしてTAMがご支援させていただいている、株式会社オカムラ様を迎え、事例紹介を踏まえたセッションを実施します。

受託開発の新しい可能性を感じ、次のプロジェクトを描くきっかけとして、是非お役立てください。

こんな方におすすめ- 事業会社の方で、AIを使ってプロジェクトを先に形にしてみたい方- AI駆動開発をプロジェクトに取り入れたい方- 「つくるから始める」事例から新しいプロジェクトの形を考えてみたい方- カジュアルに意見交換したい方開催概要- 日時：2025年11月26日（水）18:30～21:30（開場18:30～）- 会場：TAM東京オフィス内イベントスペース〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3丁目 三東ビル1階（GoogleMap：https://share.google/41216NKjoX8VHNAhZ）- 参加費：セッションのみ参加者は無料、交流会参加者は＋1,000円（税込）※当日現金払い- 定員：15名 ※定員に達した場合は締め切らせていただきます。プログラム- 18:30～ 会場オープン・展示見学- 19:00～19:30 アイスブレイク「まずはアナログでつくってみよう」- 19:30～19:50 TAM play groundの紹介- 19:50～20:30 オカムラさま事例紹介＆ディスカッション- 20:30～21:30 交流会（軽食・ドリンク付）

登壇者紹介

梅田晋太郎

（株式会社オカムラDX戦略部/DXプロジェクト推進担当）

営業現場からDX戦略部へ異動。OFFICE KITや

Work Space Creatorなど、主にオフィス分野のDXプロジェクト推進がミッション。

中村颯介

（株式会社TAM/プロジェクトマネージャー）

UX／UIプランニングを強みに、コーポレート／サービスサイト、ブラウザゲーム、SNSなど幅広いプロジェクトに従事。

会社概要

【TAMについて】

TAMは、お客さまと共に新しい価値を創るクリエイティブな開発パートナーです。

制作・開発のモノづくりから、マーケティング、現場運用まで伴走し、DX（デジタルトランスフォーメーション）を共創します。

設立：1992年4月25日

代表取締役：爲廣慎二

所在地：東京都千代田区神田小川町3-28-9三東ビル2F

事業内容：クリエイティブな開発パートナー

URL：https://www.tam-tam.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

TAMサイトのお問い合わせフォーム、または下記メールアドレスからお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://www.tam-tam.co.jp/form/

株式会社TAM 広報 メール： koho-ml@tam-tam.co.jp