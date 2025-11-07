クリアルグループが運営する「ホリデイ・イン＆スイーツ新大阪」大阪府・大阪市と災害協定を締結

クリアル株式会社

クリアル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：横田 大造、以下「当社」）は、グループ会社のクリアルホテルズ株式会社（東京都港区、代表取締役 倉地 恵太、以下「クリアルホテルズ」）及びステイシー新大阪合同会社が運営に携わる「ホリデイ・イン＆スイーツ新大阪」を対象に、大阪府・大阪市と「災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書」（以下、「本協定」）を締結したことをお知らせいたします。

本協定は、災害時に外国人を含めた旅行者が安全に滞在できる場所の提供や必要な支援の実施するものです。大阪府は、SDGsの先進都市を掲げ、本取り組みを通じて「働きがいも経済成長も」及び「住み続けられるまちづくりを」のゴール達成を目指しています。

当社グループはこの取り組みに賛同し、安心して生活し訪れることができるまちづくりに寄与するため、この度クリアルホテルズにて本協定を締結しました。

当社グループは、「不動産投資を変え、社会を変える」というミッションを掲げ事業活動を通じた社会課題の解決に取り組んでいます※。今後も当社事業の強みを生かし、社会に貢献し必要とされるグループを目指してまいります。

※当社のサステナビリティの取り組み https://corp.creal.jp/sustainability/

- 当社グループが、本件により貢献するSDGｓ目標

「ホリデイ・イン＆スイーツ新大阪」概要

会社概要

- クリアル株式会社

URL︓https://corp.creal.jp/

本社︓東京都港区新橋二丁目12番11号 新橋27MTビル8階（グループ総合受付）

設立︓2011年５月11日

代表者︓代表取締役社長 執行役員 CEO 横田 大造

資本金︓1,298,255,850円（2025年10月末時点）

事業内容︓不動産ファンドオンラインマーケット/個人向け不動産投資運用サービス/

機関投資家・超富裕層向けの不動産ファンド運用サービス

免許等︓不動産特定共同事業 許可番号 金融庁長官・国土交通大臣 第135号／

金融商品取引業（第二種金融商品取引業、投資助言・代理業）

登録番号 関東財務局長（金商） 第2898号／

宅地建物取引業 免許番号 東京都知事（2） 第100911号

上場市場︓東京証券取引所グロース市場（証券コード: 2998）

- クリアルホテルズ株式会社

URL：https://hotels.creal.jp/

本社：東京都港区新橋二丁目12番11号 新橋27MTビル8階（グループ総合受付）

設立：2024年7月19日

代表者：代表取締役社長 倉地 恵太

資本金：50,000,000円（2025年9月末時点）

事業内容：ホテル運営事業