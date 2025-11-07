こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シンプレクス、FlutterKaigi 2025に協賛
シンプレクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金子 英樹、以下シンプレクス）は、2025年11月13日（木）に開催されるFlutterKaigi実行委員会主催のイベント「FlutterKaigi 2025」にゴールドスポンサーとして協賛します。
FlutterKaigiは、Flutter/Dartをメインに扱う日本の技術カンファレンスです。Flutterエンジニアの有志による実行委員会が、Flutter/Dartの知見や情報の共有、コミュニケーションを目的に開催しています。
開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2319/122005/122005_web_1.png
ブースの見どころ
シンプレクスは創業以来、日本を代表する金融機関のテクノロジーパートナーとしてビジネスを展開してきました。現在では、金融領域で培った確かな技術力を武器にクラウド、AI、ブロックチェーンなどの最新技術を活用し、公共やエンタメなど様々な業界のお客様の課題を解決しています。ブースでは、これまでシンプレクスがFlutterを用いてお客様と共に開発してきた様々なプロダクトを展示します。あわせて、実際に開発を担当したシンプレクスのエンジニアが、アーキテクチャや採用した技術、開発のプロセスについて解説することで、日本のFlutterコミュニティとの知見の共有を図ります。
■シンプレクス株式会社について https://www.simplex.inc/
シンプレクスは1997年の創業以来、メガバンクや大手総合証券を筆頭に、日本を代表する金融機関のテクノロジーパートナーとしてビジネスを展開してきました。現在では、金融領域で培った豊富なノウハウを活用し、金融以外の領域でもソリューションを展開しています。2019年3月にはAI企業のDeep Percept株式会社、2021年4月には総合コンサルティングファームのXspear Consulting株式会社がグループに加わり、創業時より付加価値の創造に取り組んできたシンプレクスとワンチームとなって、公的機関や金融機関、各業界をリードする企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を支援しています。
本件に関するお問合わせ先
≪報道機関からのお問い合わせ≫
シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン 広報 廣荑
TEL： 03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.holdings/contact/
