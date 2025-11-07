【JPIセミナー】東海旅客鉄道（株）「鉄道技術の進化と脱炭素化にむけた技術開発の最新動向」11月21日(金) ＜東京開催＞

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、東海旅客鉄道株式会社 常務執行役員 総合技術本部長 臼井 俊一 氏を招聘し、鉄道技術の進化と脱炭素化にむけた技術開発の最新動向について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17505(https://www.jpi.co.jp/seminar/17505?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

<東京開催>【会場受講限定】

東海旅客鉄道（株）：鉄道技術の進化と脱炭素化にむけた技術開発の最新動向

～カーボンニュートラル 東海道新幹線の進化 水素動力車両の開発～

〔開催日時〕

2025年11月21日(金) 13:30 - 15:30

〔講師〕

東海旅客鉄道株式会社

常務執行役員

総合技術本部長

臼井 俊一 氏

〔講義概要〕

鉄道は、安全性、快適性、速達性や環境性能など、様々な面で進化を続けてきた。東海道新幹線は乗車中のお客様が死傷に至る列車事故ゼロという絶対の安全を維持しながら、一方で、速度を向上した上で消費電力を低減するなど、高い環境性能を実現してきた。

本講演では、東海道新幹線のこれらの特徴を紹介するとともに、進化の過程で技術陣が乗り越えてきた数々の課題に対する取り組みを、開業当時のエピソード等を交えながら紹介する。

また、次世代に向け、化石燃料を消費しない環境と調和した車両として研究を進めている水素動力車両に関する取り組みについても紹介し、新幹線を含め、地球環境と調和した未来の鉄道の姿を見通していく。

〔講義項目〕

１．JR東海の概要

２．カーボンニュートラル目標とJR東海の取り組み

３．東海道新幹線技術と環境調和

(1) 開業

(2) 特徴と環境調和

(3) 進化のあゆみ

４．在来鉄道技術と環境調和

(1) 環境調和

(2) 次世代の鉄道車両開発への挑戦

５．関連質疑応答

６．名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講

※当日、会場受講の方限定ご講義のため、ライブ配信・アーカイブ配信はございません。

〔受講料〕

1名：37,600円（税込）

2名以降：32,600円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

