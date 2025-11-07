ヤマシンフィルタとマッスルブループリンツ、導電性ナノファイバー電極 × 筋電センサーの共同評価（PoC）を開始

マッスルブループリンツ株式会社

マッスルブループリンツ株式会社（本社：東京都渋谷区，代表取締役：衣笠竜太）は、ヤマシンフィルタ株式会社（本社：横浜市中区，代表取締役社長執行役員：山崎敦彦）と導電性ナノファイバー電極を用いた筋電（筋肉の電気信号）センサーの試作・評価（PoC）に関する覚書を締結し、技術連携を開始しました。両社は、当社の筋電を計測して可視化するプラットフォーム上で、装着の快適さ・信号の安定性・汗環境での耐性を実環境で検証します。

・ヤマシンフィルタ社の公式リリース（技術連携の開始）(https://data.swcms.net/file/yamashin-filter-corp/ja/news/auto_20251106590135/pdfFile.pdf)

会社概要

社名：マッスルブループリンツ株式会社(https://muscle-blueprints.com/)（英語表記 Muscle Blueprints, Inc.）

所在：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西二丁目8番4号 EX恵比寿西ビル5階

代表：衣笠 竜太

事業：筋電センサ／信号解析／アプリの研究開発・評価・共同開発（PoC～OEM）

設立：2024年7月1日

URL：https://muscle-blueprints.com/