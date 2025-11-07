【第196回　市民とNPOの交流サロン】（登壇団体：NPO法人STUDY FOR TWO）を開催します！

一般社団法人 NPO協働機構


【第196回 市民とNPOの交流サロン（オンラインイベント）】（登壇団体：NPO法人　STUDY FOR TWO）を11月13日（木）に開催します！絶賛、参加者募集中です!!



◆市民とNPOの交流サロンとは？


さまざまな分野で活躍するNPO団体にその活動をご紹介いただき、社会貢献活動への理解、参加意義を共有し、活動への参加、支援、協力などの協働の輪を広げる場として開催しています。毎月1回､1団体のお話をじっくり聴く2時間。 前半は団体の紹介､後半は質疑応答を中心に行います。 社会貢献活動に関心がある方､NPOを知りたい方､中間支援の方など､どなたでもご参加いただけます!



◆登壇団体/登壇：NPO法人 STUDY FOR TWO 学生代表　


筑波大学社会・国際学群社会学類　津田 尚人 氏



《団体概要》


大学生で構成されるNPO法人 STUDY FOR TWO。使い終えた教科書の寄付を様々な方法で募り、安価で学生に販売。そこで得た利益を、途上国の子どもたちへの教育支援に充てています。その活動を紹介します。



◆日時：2025年11月13日（木）18:45～20:45


◆対象：社会貢献活動に関心がある方、学生のNPO活動に関心がある方、中間支援の方など、どなたでも参加いただけます。


◆参加費：無料


◆主催：一般社団法人ＮＰＯ協働機構（コラボ・ジャパン）


※旧一般社団法人新宿NPOネットワーク協議会


◆後援：新宿区


◆定員：オンライン40名


◆申込み：https://peatix.com/event/4607840/view


◆お問合せ


　新宿NPO協働推進センター


　TEL ：03-5386-1315


　FAX ：03-5386-1318


　Email：hiroba@s-nponet.net