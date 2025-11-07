【第196回 市民とNPOの交流サロン】（登壇団体：NPO法人STUDY FOR TWO）を開催します！
一般社団法人 NPO協働機構
【第196回 市民とNPOの交流サロン（オンラインイベント）】（登壇団体：NPO法人 STUDY FOR TWO）を11月13日（木）に開催します！絶賛、参加者募集中です!!
◆市民とNPOの交流サロンとは？
さまざまな分野で活躍するNPO団体にその活動をご紹介いただき、社会貢献活動への理解、参加意義を共有し、活動への参加、支援、協力などの協働の輪を広げる場として開催しています。毎月1回､1団体のお話をじっくり聴く2時間。 前半は団体の紹介､後半は質疑応答を中心に行います。 社会貢献活動に関心がある方､NPOを知りたい方､中間支援の方など､どなたでもご参加いただけます!
◆登壇団体/登壇：NPO法人 STUDY FOR TWO 学生代表
筑波大学社会・国際学群社会学類 津田 尚人 氏
《団体概要》
大学生で構成されるNPO法人 STUDY FOR TWO。使い終えた教科書の寄付を様々な方法で募り、安価で学生に販売。そこで得た利益を、途上国の子どもたちへの教育支援に充てています。その活動を紹介します。
◆日時：2025年11月13日（木）18:45～20:45
◆対象：社会貢献活動に関心がある方、学生のNPO活動に関心がある方、中間支援の方など、どなたでも参加いただけます。
◆参加費：無料
◆主催：一般社団法人ＮＰＯ協働機構（コラボ・ジャパン）
※旧一般社団法人新宿NPOネットワーク協議会
◆後援：新宿区
◆定員：オンライン40名
◆申込み：https://peatix.com/event/4607840/view
◆お問合せ
新宿NPO協働推進センター
TEL ：03-5386-1315
FAX ：03-5386-1318
Email：hiroba@s-nponet.net