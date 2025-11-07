内閣官房水循環政策本部事務局より令和７年度「水循環ＡＣＴＩＶＥ企業」に認証

サントリーホールディングス株式会社

サントリーホールディングス（株）は、内閣官房水循環政策本部事務局の「水循環企業登録・認証制度」において、「水循環ＡＣＴＩＶＥ企業」に認証されました。同制度は、水循環に資する企業の取り組みを、積極的に認証することで促進し、社会全体での水循環をより一層活性化させることを目的に令和６年８月に創設されました。企業による過去３年間の取り組み実績を元に認証されます。第２回目となる令和７年度は１４５社が認証され、当社は水源域における森林整備・保全活動として「サントリー 天然水の森」が、社外への水循環に係る教育・啓発活動として次世代環境教育「水育(みずいく)」がそれぞれ評価され、同制度下の「水量水質カテゴリー」「人材資金カテゴリー」の双方で認証を受けています。両カテゴリーで認証を受けたのは２１社です。

サントリーグループは、自然と水の恵みに生かされる企業として、「人と自然と響きあい、豊かな生活文化を創造し、『人間の生命（いのち）の輝き』をめざす。」をパーパスとし、創業以来、持続可能な社会の実現を目指してきました。私たちはグループ環境基本方針の最上位に「水のサステナビリティの実現」を掲げ、グループで共有する「水理念」のもと、節水や水源保全など、さまざまな取り組みをグローバルに推進しています。当グループは今後も、「水のサステナビリティ」を事業活動における最も重要な課題と認識し、次世代啓発も含めた未来へ水を引き継ぐ活動にグループ一丸となって取り組み、サステナビリティ経営を推進していきます。

▼内閣官房水循環政策本部事務局「水循環企業登録・認証制度」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/certification/index.html

▼サントリーグループのサステナビリティ

https://www.suntory.co.jp/company/csr/

▼サントリー 天然水の森

https://www.suntory.co.jp/eco/forest/

▼サントリー「水育(みずいく)」

https://mizuiku.suntory.jp/

