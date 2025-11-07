スマート社会の基盤を支えるWiFiチップ、541億ドル市場に拡大――IoT・車載分野で採用加速
WiFiチップは無線ネットワーク接続に使用されるチップであり、内部に無線周波数送受信機（RF トランシーバ）、ベースバンドプロセッサ、アンテナなどのコンポーネントを含む。その動作原理は、無線周波数送受信機によってデジタル信号を無線電波信号に変換し、その後アンテナを通じて信号を送信するというものである。他のデバイスがこの信号を受信すると、信号をデジタル信号に変換し、ベースバンドプロセッサを介してデコードと処理を行い、処理後のデータをコンピュータやその他のデバイスに伝送する。WiFiチップの使用周波数には 2.4GHz 帯と 5GHz 帯がある。その動作過程において、さらに一連のプロトコルを実行して動作方式とデータ伝送方式を規定する必要があり、これによりデバイス間の相互接続性と互換性を確保する。
WiFiチップの応用シーンは主に三種類に分類される。それぞれ、スマートフォン、タブレット端末、テレビなど大流量アクセスが必要な端末に使用される WiFiチップ、IoT（モノのインターネット）シーンに使用される WiFiチップ、以及ルーターやゲートウェイに使用される WiFiチップである。
業界の発展特徴：技術進化と用途拡大による持続的成長
WiFiチップ産業の大きな特徴は、技術進化の速さと用途拡大による市場の多層化である。モバイル端末に依存していた初期の需要は、今やスマートホームやスマートシティの基盤へと拡張している。特にIoTの浸透に伴い、小型で低消費電力かつ安価なWiFiチップが求められる一方、ハイエンド市場では高周波数帯域に対応し、大容量通信を支える高性能チップへの需要が高まっている。こうした二極化する需要は、メーカー各社の製品戦略を多様化させ、技術革新と差別化を促している。また、半導体製造技術の進歩により、チップの集積度や省エネ性能も向上しており、通信規格の世代交代に迅速に対応できる体制が業界全体に整いつつある。このようにWiFiチップ産業は、需要構造の変化と技術進展を両輪として安定した成長を続けている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルWiFiチップ市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/420476/wifi-chip）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが15.7%で、2031年までにグローバルWiFiチップ市場規模は541.4億米ドルに達すると予測されている。
図. WiFiチップ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333688&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333688&id=bodyimage2】
図. 世界のWiFiチップ市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
市場動態と競争環境：寡占化が進むグローバル市場
LP Informationによれば、2024年において世界のWiFiチップ市場は上位5社が約76.0%のシェアを占めており、Broadcom、Qualcomm、MediaTek、Realtek Semiconductor、Intelといったリーディング企業が市場を強く牽引している。これらの企業は高度な無線通信技術や大規模な顧客基盤を背景に、規格移行や需要の波に迅速に対応する力を持つ。一方、Espressif SystemsやBeken Corporationといった新興勢力は、低コスト市場や特定用途向けに強みを発揮し、差別化戦略で存在感を高めている。市場全体としては寡占化が進む一方で、IoTや車載分野などの新興用途では参入余地が依然として存在し、プレーヤーの多層構造が維持されている。このような競争環境は、上位企業による技術主導型の成長と、新規参入企業のニッチ戦略とが併存するダイナミックな市場構造を形成している。
WiFiチップの応用シーンは主に三種類に分類される。それぞれ、スマートフォン、タブレット端末、テレビなど大流量アクセスが必要な端末に使用される WiFiチップ、IoT（モノのインターネット）シーンに使用される WiFiチップ、以及ルーターやゲートウェイに使用される WiFiチップである。
業界の発展特徴：技術進化と用途拡大による持続的成長
WiFiチップ産業の大きな特徴は、技術進化の速さと用途拡大による市場の多層化である。モバイル端末に依存していた初期の需要は、今やスマートホームやスマートシティの基盤へと拡張している。特にIoTの浸透に伴い、小型で低消費電力かつ安価なWiFiチップが求められる一方、ハイエンド市場では高周波数帯域に対応し、大容量通信を支える高性能チップへの需要が高まっている。こうした二極化する需要は、メーカー各社の製品戦略を多様化させ、技術革新と差別化を促している。また、半導体製造技術の進歩により、チップの集積度や省エネ性能も向上しており、通信規格の世代交代に迅速に対応できる体制が業界全体に整いつつある。このようにWiFiチップ産業は、需要構造の変化と技術進展を両輪として安定した成長を続けている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルWiFiチップ市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/420476/wifi-chip）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが15.7%で、2031年までにグローバルWiFiチップ市場規模は541.4億米ドルに達すると予測されている。
図. WiFiチップ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333688&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333688&id=bodyimage2】
図. 世界のWiFiチップ市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
市場動態と競争環境：寡占化が進むグローバル市場
LP Informationによれば、2024年において世界のWiFiチップ市場は上位5社が約76.0%のシェアを占めており、Broadcom、Qualcomm、MediaTek、Realtek Semiconductor、Intelといったリーディング企業が市場を強く牽引している。これらの企業は高度な無線通信技術や大規模な顧客基盤を背景に、規格移行や需要の波に迅速に対応する力を持つ。一方、Espressif SystemsやBeken Corporationといった新興勢力は、低コスト市場や特定用途向けに強みを発揮し、差別化戦略で存在感を高めている。市場全体としては寡占化が進む一方で、IoTや車載分野などの新興用途では参入余地が依然として存在し、プレーヤーの多層構造が維持されている。このような競争環境は、上位企業による技術主導型の成長と、新規参入企業のニッチ戦略とが併存するダイナミックな市場構造を形成している。