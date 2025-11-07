越前漆器の職人技が光る 箔蒔絵 扇面草花 三段重で華やぐお正月を
日本の伝統美を受け継ぐ越前塗の技と、華やかな箔蒔絵の世界が調和した、上質な三段重。
職人が一つひとつ丁寧に仕上げた扇面草花の文様は、金箔と色漆の繊細な輝きが折り重なり、
食卓をまるで美術品のように彩ります。
6寸サイズの三段重は、普段使いからお正月、お祝いの席まで幅広く活躍。
おせち料理やおもてなし料理を華やかに引き立て、季節の行事や家族の集まりをより特別な時間へと導きます。
越前漆器ならではの艶やかな塗り肌は、手に取るたびにしっとりとした質感を感じさせ、使うほどに深みと風合いを増していくのも魅力。高級感と実用性を兼ね備えた日本製の逸品として、結婚祝いや新築祝いなどのギフトにも最適です。
伝統とモダンが融合した「箔蒔絵 越前塗 扇面草花 三段重」で、日本の四季と職人の美意識を食卓に。
【箔蒔絵】越前塗 扇面草花 6寸 三段重
https://www.shikki-shop.com/bentobako4106-6/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333825&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
職人が一つひとつ丁寧に仕上げた扇面草花の文様は、金箔と色漆の繊細な輝きが折り重なり、
食卓をまるで美術品のように彩ります。
6寸サイズの三段重は、普段使いからお正月、お祝いの席まで幅広く活躍。
おせち料理やおもてなし料理を華やかに引き立て、季節の行事や家族の集まりをより特別な時間へと導きます。
越前漆器ならではの艶やかな塗り肌は、手に取るたびにしっとりとした質感を感じさせ、使うほどに深みと風合いを増していくのも魅力。高級感と実用性を兼ね備えた日本製の逸品として、結婚祝いや新築祝いなどのギフトにも最適です。
伝統とモダンが融合した「箔蒔絵 越前塗 扇面草花 三段重」で、日本の四季と職人の美意識を食卓に。
【箔蒔絵】越前塗 扇面草花 6寸 三段重
https://www.shikki-shop.com/bentobako4106-6/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333825&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ