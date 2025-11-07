ウィンターコレクション2025 - Silent Forestを発売

Nicolai Bergmann 株式会社

ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザインは、2025年11月6日(木)より、ウィンターコレクション2025 - Silent Forestを全国の直営店舗および公式オンラインショップにて数量限定で発売いたします。（なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。）

ニコライ バーグマンが贈るウィンターコレクション2025 - Silent Forestは、一面に広がる静寂を、温かく、そして色鮮やかに灯す特別なフラワーアイテムをご用意いたしました。

今年で誕生25周年を迎えたフラワーボックスは、この時期にふさわしい深みのあるレッドカラーに、北欧の静謐な森を思わせる木々をフロッキー加工で施し、フラワーボックス誕生25周年を美しく静かに完結させるように、フラワーボックス型の雪が25個降り注ぐデザインに仕上げました。蓋を開けた瞬間に広がる花々の鮮やかさと、シナモンやスターアニスなどが漂わせる芳しい香りが、あらゆる空間を格別な世界へと誘います。

クラシックなレッドとホワイトの2色を基調に展開する本コレクションでは、フラワーボックスをはじめ、フラワーキューブアレンジメントやフラワーブーケ、アレンジメント、そしてウィンターコレクションならではのクリスマスツリーやリースなど、ホリデーシーズンを温かく、そして色鮮やかに灯す多彩なフラワーアイテムが揃います。大切な方へのギフトとしてはもちろん、ご自宅のインテリアにも季節の彩りを添えるラインナップです。

また、ご自宅でリースづくりをお楽しみいただけるオリジナルリースキットも登場します。ワインレッドのアジサイにナチュラルな素材とリッチなゴールドオーナメントを組み合わせた、クラシックカラーのクリスマスリースをご自身の手で仕上げていただけるキットです。手づくりの温もりを感じながら特別なひとときを演出できるアイテムは、体験型のギフトとしてもおすすめです。

さらに、ブランド初となるガラス製のオリジナルオーナメントも新たに登場。繊細な光を透かす4色のガラスは、何度も試作を重ねて生まれた、名付けることが難しいほどの絶妙なニュアンスカラーで構成されています。光の角度や飾る場所によって表情を変え、見るたびに新たな美しさを感じられるデザインです。ツリーに飾るのはもちろん、窓辺やテーブルに置くだけでも、静けさの中に温もりを灯す、ニコライ バーグマンならではのオリジナルオーナメントです。

全国の店舗では、その店舗でしか出会えない一点もののアレンジメントやブーケも展開いたします。デザインのディテールに各店ならではの感性を込めた特別なフラワーアイテムを、ぜひお楽しみください。

ウィンター限定フレッシュフラワーボックス「Snowlit Pines - Red （スノーリット パインズ - レッド）」 S （11×11×H9cm）7,150円 ／ M（15×15×H9cm）9,350円 ／ L （23×23×H9cm) 20,900円ウィンター限定フレッシュフラワーボックス「Snowlit Pines - White （スノーリット パインズ - ホワイト）」 S （11×11×H9cm）7,150円 ／ M（15×15×H9cm）9,350円 ／ L （23×23×H9cm) 20,900円ウィンター限定フレッシュフラワーキューブ「Veiled Ember - Red （ヴェールド エンバー - レッド）」 S（φ16.5×H16cm）11,000円 ／ M（φ21.5×H20cm）16,500円ウィンター限定フレッシュフラワーキューブ「Veiled Ember - White （ヴェールド エンバー - ホワイト）」 S（φ16.5×H16cm）11,000円 ／ M（φ21.5×H20cm）16,500円ウィンター限定フレッシュフラワーアレンジメント「Holiday Radiance Arrangement （ホリデー ラディアンス アレンジメント）」 S（φ16×H18cm）12,100円 ／ M（φ19×H21.5cm）17,600円ウィンター限定フレッシュフラワーアレンジメント「Rose Luxe Arrangement （ローズ リュクス アレンジメント）」 （φ24×H22.5cm）39,600円ウィンター限定フレッシュフラワーアレンジメント「Natural Grace Arrangement （ナチュラル グレイス アレンジメント）」 S（φ27×H23.5cm）22,000円 ／ M（φ32×H29cm）33,000円ウィンター限定ブーケ「The Holiday Classic Bouquet （ザ ホリデー クラシック ブーケ）」 S（φ21.5×H30cm）19,800円 ／ M（φ25×H34.5cm）33,000円ウィンター限定ブーケ「Smoky Grace Bouquet （スモーキー グレイス ブーケ）」 S（φ22×H30cm）15,400円 ／ M（φ25×H34.5cm）23,100円ウィンター限定プリザーブドフラワーボックス「Snowlit Pines - Red （スノーリット パインズ - レッド）」 S （11×11×H9cm）15,400円 ／ M（15×15×H9cm）25,300円 ／ L （23×23×H9cm) 49,500円ウィンター限定プリザーブドフラワーボックス「Snowlit Pines - White （スノーリット パインズ - ホワイト）」 S （11×11×H9cm）15,400円 ／ M（15×15×H9cm）25,300円 ／ L （23×23×H9cm) 49,500円ウィンター限定プリザーブドフラワーキューブ「Veiled Ember - Red （ヴェールド エンバー - レッド）」 S（φ14.5×H15cm）30,800円 ／ M（φ16.5×H17cm）44,000円ウィンター限定プリザーブドフラワーキューブ「Veiled Ember - White （ヴェールド エンバー - ホワイト）」 S（φ14.5×H15cm）30,800円 ／ M（φ16.5×H17cm）44,000円ウィンター限定プリザーブドフラワーアレンジメント「Serene Glow Arrangement（セリーン グロウ アレンジメント）」 S（φ18×H18cm）49,500円 ／ M（φ20.5×H22cm）71,500円ウィンター限定プリザーブドフラワーアレンジメント「Platinum Forest Arrangement（プラチナム フォレスト アレンジメント）」 S（φ17.5×H19cm）49,500円 ／ M（φ21.5×H23.5cm）71,500円ウィンター限定プリザーブドフラワーアレンジメント「Crimson Radiance Arrangement （クリムゾン ラディアンス アレンジメント）」 S（φ14×H22.5cm）55,000円 ／ M（φ16.5×H27.5cm）88,000円ウィンター限定プリザーブドフラワーリース「The Classic Christmas Wreath（ザ クラシック クリスマス リース）」 S（φ26.5cm）44,000円 ／ M（φ30.5cm）66,000円ウィンター限定プリザーブドフラワーリース「The Platinum Grace Wreath （ザ プラチナム グレイス リース）」 S（φ26.5cm）49,500円 ／ M（φ30.5cm）71,500円ウィンター限定プリザーブドフラワーツリー「The Golden Rouge Tree （ザ ゴールデン ルージュ ツリー）」 S（W13×H32cm）38,500円 ／ M（W18×H45cm）68,200円ウィンター限定プリザーブドフラワーツリー「The Winter Veil Tree （ザ ウィンター ヴェイル ツリー）」 S（W13×H32cm）38,500円 ／ M（W18×H45cm）68,200円ウィンター限定プリザーブドフラワーリースキット「Kindle Wreath Kit（キンドル リース キット）」 （φ26.5cm）44,000円

ウィンター限定グッズ「Nicolai Bergmann Original Glass Ornaments（ニコライ バーグマン オリジナル ガラス オーナメント）」φ:8cm H23.5cm(紐含め) ・4色セット ／ 4,950円全国の店舗では、その店舗でしか出会えない一点もののアレンジメントやブーケも展開。

■ご注文方法

ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン各店舗、オンラインショップにてご注文を承っております。定番のブラックのフラワーボックスやその他アイテムも取り揃えております。

各店舗 https://www.nicolaibergmann.com/locations

オンラインショップ https://shop.nicolaibergmann.com/

■商品に関するお問い合わせ先

ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン フラッグシップストア TEL : 03-5464-0743