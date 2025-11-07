国際的デザインアワード「GERMAN DESIGN AWARD 2026」において、ポラスグループの 3 作品が受賞しました

























『NOEN 柏・逆井』

ポラスガーデンヒルズ株式会社

デザイナー ： 工藤 政希、志保澤 敦、樋上 周作、西村馨、松井 孝治、小山 慶

受賞部門 ： Excellent Architecture 分野 / Architecture - Residential 部門



【作品の概要】

ブルーベリー畑だった土地に、エン(縁)が住民をつなぐ全8棟の分譲住宅。外部空間は、車と住宅のゾーンを分け、南ひな壇の地形を活かして野山のような自然を再現している。家はゆとりをもって点在させ、その余白にコミュニティを育む場として地役権を設定した路と広場を計画。内部空間は、自然や人とのつながりを程よく感じながらも寛げる空間としている。



【審査員評価】

「NOEN ～関係性が生活を豊かにする～」は、コミュニティ形成を促進する力強いアプローチを特徴としている。開発は地形を巧みに活用し、広々とした空間、共用の通路、自然を基盤としたコンセプトによって、独特の場所を創出している。交通区域の周到な分離と多様な緑地の統合は、現代的なアイデンティティ形成型居住の新たな基準を打ち立て、卓越した水準で印象を与えている。



受賞ページ：https://www.german-design-award.com/en/gallery/detail/architecture-residential/noen-relationships-make-life-richer 『NOEN 柏・逆井』ポラスガーデンヒルズ株式会社デザイナー ： 工藤 政希、志保澤 敦、樋上 周作、西村馨、松井 孝治、小山 慶受賞部門 ： Excellent Architecture 分野 / Architecture - Residential 部門【作品の概要】ブルーベリー畑だった土地に、エン(縁)が住民をつなぐ全8棟の分譲住宅。外部空間は、車と住宅のゾーンを分け、南ひな壇の地形を活かして野山のような自然を再現している。家はゆとりをもって点在させ、その余白にコミュニティを育む場として地役権を設定した路と広場を計画。内部空間は、自然や人とのつながりを程よく感じながらも寛げる空間としている。【審査員評価】「NOEN ～関係性が生活を豊かにする～」は、コミュニティ形成を促進する力強いアプローチを特徴としている。開発は地形を巧みに活用し、広々とした空間、共用の通路、自然を基盤としたコンセプトによって、独特の場所を創出している。交通区域の周到な分離と多様な緑地の統合は、現代的なアイデンティティ形成型居住の新たな基準を打ち立て、卓越した水準で印象を与えている。受賞ページ：https://www.german-design-award.com/en/gallery/detail/architecture-residential/noen-relationships-make-life-richer









『THE PROVE 津田沼』株式会社中央住宅デザイナー ： 山下 隆史、山粼 正吾受賞部門 ： Excellent Architecture 分野 / Interior Architecture - Residential 部門【作品の概要】非日常空間をテーマにした隠れ家宿のような 2 棟の住宅。「旅心土間（たびごころどま）」と「陰影礼賛（いんえいらいさん）」と題したコンセプ トがあり、旅心土間は日本の伝統的な通路「通り土間」をイメージしたタイル調張りのリビングと大きな吹き抜けが特徴で、旅先やカフェにいるような非日常感を演出。「陰影礼賛」は、坪庭や天窓からの柔らかな自然光が作り出す陰影と、建築照明によるきらびやかな空間演出を楽しめる。町家建築の再考に取り組んだ作品。【審査員評価】光と影、そして本物の素材が織りなす調和のとれた相互作用が、魅惑的な隠れ家を生み出している。「THE PROVE 津田沼」は、日本の伝統建築を自信に満ちた明快さで再解釈し、現代的なリビングコンセプトと効果的に融合させている。特に印象的なのは、内外の空間を優雅に融合させ、繊細でありながらアイデンティティを形作る雰囲気。この成果は、傑出した居住環境における説得力のあるベンチマーク（指標）を確立している。受賞ページ：https://www.german-design-award.com/en/gallery/detail/interior-architecture-residential/the-prove-tsudanumaポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease