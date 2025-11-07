【とらや】令和 8 年（2026）の干支・御題菓子販売のお知らせ

干支羊羹『馬疾風（うまはやて）』初日の出のまばゆい光を浴びて、大地を疾走する馬のたてがみを黄と黒の煉羊羹で表しました。疾風のように駆け抜ける馬の躍動と、生命力に満ちているさまを感じさせます。【販売期間】2025年11月下旬～2026年1月中旬（予定）※一部取り扱いのない店舗もございます。※販売状況により終了日が前後する場合がございます。【価格】中形 2,160円（本体価格2,000円）、竹皮包 4,320円（本体価格 4,000円）

生菓子 きんとん製『燦々菓（さんさんか）』黄と白のそぼろに琥珀糖をちりばめ、燦々(さんさん)と降りそそぐ太陽の光を表しました。照り輝く陽光は、希望に満ちた一年を予感させます。【販売期間】2025年12月16日～2026年1月15日【販売店舗】生菓子取り扱い店【価格】1個 540円（本体価格500円）

生菓子 求肥製『星つむぎ（ほしつむぎ）』白下糖※入の求肥と二色のカルメラで、夜空に紡がれた星々が静かに光るさまを表しました。カルメラと求肥、御膳餡の食感の異なる組み合わせをお楽しみください。※白下糖…竹糖(ちくとう)［砂糖黍(さとうきび)の一種］の搾り汁を、アクを取りながら煮詰め、冷却したもの。【販売期間】2025年12月16日～2026年1月15日【販売店舗】関東・京都地区の生菓子取り扱い店【価格】1個 540円（本体価格500円）

干支・御題羊羹とあわせて、年末年始の贈りものには、とらやの代表商品である小倉羊羹『夜の梅』もおすすめです。とらやの『夜の梅』の歴史は古く、菓銘（菓子の名前）は、今から300年以上も前の元禄7年（1694）の古文書に見ることができますが、羊羹としてつくられた最初の記録は文政2年（1819）です。梅味でないのに『夜の梅』？