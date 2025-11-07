新たなペンギン文学の代表作誕生。ヘイゼル・プライア『ペンギンにさよならをいう方法』（圷香織・訳）が話題！

株式会社 東京創元社

ヘイゼル・プライア『ペンギンにさよならをいう方法』圷香織・訳／装画：嶽まいこ 装幀：アルビレオ

御年85歳の気難しいおばあちゃん、ヴェロニカ。

動物番組が好きな彼女の目下の悩みは、自分の遺産を誰に譲り渡すかということでした。まだまだ死ぬには時間がありそうだけれど、身寄りのない自分がこのまま亡くなれば、遺産は望ましくない誰かの手に渡ってしまうかもしれません。

ある日、動物のドキュメンタリー番組を観ていた彼女は、絶滅の危機に瀕しているアデリーペンギンという存在を知ります。そして、自分の遺産をアデリーペンギンの研究機関に託すことを思いつくのですが……そのアデリーペンギンは、本当に自分の「遺産相続人」としてふさわしいのか？

みずからの目でそれを見極めるべく、ヴェロニカは南極へ旅に出ることに！

Amazonベストセラー１位／世界16か国以上で翻訳刊行／リチャード&ジュディ・ブッククラブの1冊

／BBCラジオ2ブッククラブの1冊……話題のペンギン文学が登場です！

訳者の圷香織さんからのメッセージも。

■書誌情報

ペンギンにさよならをいう方法

ヘイゼル・プライア 著 圷香織 訳

判型：四六判並製

ページ数：410ページ

発売日：2025年9月26日

ISBN：978-4-488-01152-9

Cコード：C0093

価格：3,060円（税込）

装画：嶽まいこ

装幀：アルビレオ

内容紹介：

ヴェロニカ・マクリーディは八十五歳の気むずかしいおばあちゃん。スコットランドの大きな屋敷にひとりで暮らし、お茶をしたり動物番組を見たりしながら、自分の遺産をどこへやろうかと考えている。ある日、南極でおこなわれている資金不足のアデリーペンギン研究を知った彼女は、遺産をゆずる相手としてペンギンがふさわしいかを見極めるべく、はるか南の大陸へと一世一代の旅に出た──。世界16か国以上で翻訳刊行、明日を生きる希望に満ちた傑作ペンギン文学！ 訳者あとがき＝圷香織

■著者プロフィール

ヘイゼル・プライア

イギリス、オックスフォード生まれ。セント・アンドリューズ大学で英語と中世史を専攻、その後ダーティントン芸術大学で音楽を学び、アイリッシュハープ奏者として活動する。2019年、ハープ職人を主人公とした長編小説Ellie and the Harp Makerで作家デビュー。20年発表の『ペンギンにさよならをいう方法』は世界16か国以上で翻訳刊行、〈リチャード&ジュディ・ブッククラブの1冊〉〈BBCラジオ2ブッククラブの1冊〉に選出されたほか、Amazonレビュー数は2万件を超え、Kindle & オーディオブック部門でベストセラー1位を獲得した。続編としてCall of the Penguins（2021）、Gone with The Penguins（2024）が発表されている。

■訳者プロフィール

圷香織（あくつ・かおり）

上智大学国文学科卒。英米文学翻訳家。訳書にバロネス・オルツィ『紅はこべ』、スーザン・イーリア・マクニール『チャーチル閣下の秘書』『エリザベス王女の家庭教師』、ヤンシィー・チュウ『夜の獣、夢の少年』、ジュリー・ワスマー『シェフ探偵パールの事件簿』、エマ・スタイルズ『銃と助手席の歌』などがある。

