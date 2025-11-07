サンサンキッズTVが「トミカ 特装合体ロボ ジョブレイバー」とのタイアップコラボ&プレゼントキャンペーンを開始！＜総再生29億回のYouTubeチャンネル＞

株式会社aquwa

株式会社aquwa（本社：東京都中央区、代表取締役：佐々木和哉）が運営する人気YouTubeチャンネル『サンサンキッズTV』は、株式会社タカラトミーの「特装合体ロボ ジョブレイバー」より「ワイルドジョーカーブレイバーDXセット」とのタイアップコラボをスタートしたことをお知らせ致します。

チャンネル登録数191万人、総再生数29億回を越えるキッズ・ファミリー向け人気YouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」が、株式会社タカラトミーの特装合体ロボ ジョブレイバーより11月中旬発売のワイルドジョーカーブレイバーDXセットとのタイアップコラボを11月7日からスタート！

YouTube動画でのコラボレーションに加えてプレゼントキャンペーンも実施！内容が盛りだくさんのコラボを楽しもう♪

■商品概要

商品名 ワイルドジョーカーブレイバーDXセット

発売日 2025年11月15日（土）

アニメ内のヴィランが商品化！4枚のカードが武器に変形！

カード型武器は組み合わせ可能！アニメクライマックスにも登場！

https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/jobraver/products/tjbdx_wildjoker/

■ワイルドジョーカーブレイバーv.s. エクシードジョブレイバー 君はどっちを応援したい？ ジョブレイバー×サンサンキッズTVプレゼントキャンペーン！概要



動画はコチラから ️

https://youtu.be/oR1AovJAE0A



・プレゼント内容

ワイルドジョーカーブレイバーDXセット

抽選で計5名様にプレゼント

・応募方法

君はどっちを応援したい？ 2択アンケート（エクシードジョブレイバー or ワイルドジョーカーブレイバー）

動画を見て、ワイルドジョーカーブレイバーとエクシードジョブレイバーのどちらを応援したいかgoogleフォームからアンケートに答えて応募。

・応募期間

2025年11月23日 （日）23:59まで

※その他応募に関する詳細はアンケートの注意書きをご確認ください

■本キャンペーンに関するお問い合わせ

info@aquwa.co.jp

こちらまでお寄せください。

サンサンキッズTVとは

3～6歳のお子様向けに、「楽しく学べる」体験の提供を目指しているYouTube動画チャンネルです。

好奇心旺盛で、冒険精神豊かなお子様が笑顔と共に成長できるように、サンサンキッズTVは親子で楽しめるお絵かき遊び、歌、工作、おもちゃ遊びなど様々な動画をアップしています。

キャラクター紹介

サンサン

最近はツッコミ役も華麗にこなし中6歳の太陽の男の子で、ちょっぴり頼りないけどみんなに慕われている。

身長はトマト3個分、体重はトマト2個分で、オムライスが大好き♪

お腹のチャックの中身は誰にも秘密！

くもりん

好奇心旺盛ですっごくドジな6歳の雲の男の子。

サンサンと仲良しでいつも一緒にいる。

食いしん坊で忘れん坊でおっちょこちょいで、いつもドタバタしてる。

バナナが大好き♪

会社概要

株式会社aquwaは、『「面白い」を創る 「おもしろい」をひろげる』をミッションとして、多角的な視点で日々こだわり突き詰めた「届けたいコトが届けたい場所に届くコンテンツ」を制作・発信し続ける集団です。

幼児・ファミリー向けのYouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」の運営、YouTubeを中心とした動画コンテンツ制作をはじめ、マンガ動画事業、YouTubeマーケティング・コンサルティング事業、PR動画・コンテンツ等を展開しています。

・創立日：2014年8月

・会社所在地：東京都中央区新川1丁目16-4VORT茅場町イースト5階

・代表取締役： 佐々木和哉

・公式HP：http://aquwa.co.jp