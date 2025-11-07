サンサンキッズTVが「トミカ 特装合体ロボ ジョブレイバー」とのタイアップコラボ&プレゼントキャンペーンを開始！＜総再生29億回のYouTubeチャンネル＞

株式会社aquwa


株式会社aquwa（本社：東京都中央区、代表取締役：佐々木和哉）が運営する人気YouTubeチャンネル『サンサンキッズTV』は、株式会社タカラトミーの「特装合体ロボ ジョブレイバー」より「ワイルドジョーカーブレイバーDXセット」とのタイアップコラボをスタートしたことをお知らせ致します。



チャンネル登録数191万人、総再生数29億回を越えるキッズ・ファミリー向け人気YouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」が、株式会社タカラトミーの特装合体ロボ ジョブレイバーより11月中旬発売のワイルドジョーカーブレイバーDXセットとのタイアップコラボを11月7日からスタート！



YouTube動画でのコラボレーションに加えてプレゼントキャンペーンも実施！内容が盛りだくさんのコラボを楽しもう♪



■商品概要


商品名　ワイルドジョーカーブレイバーDXセット


発売日　2025年11月15日（土）


アニメ内のヴィランが商品化！4枚のカードが武器に変形！


カード型武器は組み合わせ可能！アニメクライマックスにも登場！


https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/jobraver/products/tjbdx_wildjoker/



■ワイルドジョーカーブレイバーv.s. エクシードジョブレイバー 君はどっちを応援したい？ ジョブレイバー×サンサンキッズTVプレゼントキャンペーン！概要


動画はコチラから ️


https://youtu.be/oR1AovJAE0A



・プレゼント内容


ワイルドジョーカーブレイバーDXセット


抽選で計5名様にプレゼント



・応募方法


君はどっちを応援したい？　2択アンケート（エクシードジョブレイバー or ワイルドジョーカーブレイバー）


動画を見て、ワイルドジョーカーブレイバーとエクシードジョブレイバーのどちらを応援したいかgoogleフォームからアンケートに答えて応募。



・応募期間


2025年11月23日 （日）23:59まで


※その他応募に関する詳細はアンケートの注意書きをご確認ください




■本キャンペーンに関するお問い合わせ


info@aquwa.co.jp


こちらまでお寄せください。



■関連リンク


サンサンキッズTV YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/channel/UCShFhaDUub-4RZefXJwjQug


サンサンキッズ公式サイト


https://sunsunkidstv.com/


特装合体ロボ ジョブレイバー


https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/jobraver/products/tjbdx_pbfbmb_dx/


サンサンキッズTVとは


3～6歳のお子様向けに、「楽しく学べる」体験の提供を目指しているYouTube動画チャンネルです。


好奇心旺盛で、冒険精神豊かなお子様が笑顔と共に成長できるように、サンサンキッズTVは親子で楽しめるお絵かき遊び、歌、工作、おもちゃ遊びなど様々な動画をアップしています。


●YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCShFhaDUub-4RZefXJwjQug



公式サイト一覧


●公式WEBサイト


https://sunsunkidstv.com/


●オフィシャルグッズサイト


https://sunsunkidstv.shop/




キャラクター紹介

サンサン




最近はツッコミ役も華麗にこなし中6歳の太陽の男の子で、ちょっぴり頼りないけどみんなに慕われている。


身長はトマト3個分、体重はトマト2個分で、オムライスが大好き♪


お腹のチャックの中身は誰にも秘密！




くもりん




好奇心旺盛ですっごくドジな6歳の雲の男の子。


サンサンと仲良しでいつも一緒にいる。


食いしん坊で忘れん坊でおっちょこちょいで、いつもドタバタしてる。


バナナが大好き♪




会社概要

　

　





株式会社aquwaは、『「面白い」を創る 「おもしろい」をひろげる』をミッションとして、多角的な視点で日々こだわり突き詰めた「届けたいコトが届けたい場所に届くコンテンツ」を制作・発信し続ける集団です。



幼児・ファミリー向けのYouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」の運営、YouTubeを中心とした動画コンテンツ制作をはじめ、マンガ動画事業、YouTubeマーケティング・コンサルティング事業、PR動画・コンテンツ等を展開しています。



・創立日：2014年8月


・会社所在地：東京都中央区新川1丁目16-4VORT茅場町イースト5階


・代表取締役： 佐々木和哉


・公式HP：http://aquwa.co.jp