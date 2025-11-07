サンサンキッズTVが「トミカ 特装合体ロボ ジョブレイバー」とのタイアップコラボ&プレゼントキャンペーンを開始！＜総再生29億回のYouTubeチャンネル＞
株式会社aquwa（本社：東京都中央区、代表取締役：佐々木和哉）が運営する人気YouTubeチャンネル『サンサンキッズTV』は、株式会社タカラトミーの「特装合体ロボ ジョブレイバー」より「ワイルドジョーカーブレイバーDXセット」とのタイアップコラボをスタートしたことをお知らせ致します。
チャンネル登録数191万人、総再生数29億回を越えるキッズ・ファミリー向け人気YouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」が、株式会社タカラトミーの特装合体ロボ ジョブレイバーより11月中旬発売のワイルドジョーカーブレイバーDXセットとのタイアップコラボを11月7日からスタート！
YouTube動画でのコラボレーションに加えてプレゼントキャンペーンも実施！内容が盛りだくさんのコラボを楽しもう♪
■商品概要
商品名 ワイルドジョーカーブレイバーDXセット
発売日 2025年11月15日（土）
アニメ内のヴィランが商品化！4枚のカードが武器に変形！
カード型武器は組み合わせ可能！アニメクライマックスにも登場！
https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/jobraver/products/tjbdx_wildjoker/
■ワイルドジョーカーブレイバーv.s. エクシードジョブレイバー 君はどっちを応援したい？ ジョブレイバー×サンサンキッズTVプレゼントキャンペーン！概要
動画はコチラから ️
https://youtu.be/oR1AovJAE0A
・プレゼント内容
ワイルドジョーカーブレイバーDXセット
抽選で計5名様にプレゼント
・応募方法
君はどっちを応援したい？ 2択アンケート（エクシードジョブレイバー or ワイルドジョーカーブレイバー）
動画を見て、ワイルドジョーカーブレイバーとエクシードジョブレイバーのどちらを応援したいかgoogleフォームからアンケートに答えて応募。
・応募期間
2025年11月23日 （日）23:59まで
※その他応募に関する詳細はアンケートの注意書きをご確認ください
■本キャンペーンに関するお問い合わせ
info@aquwa.co.jp
こちらまでお寄せください。
サンサンキッズTVとは
3～6歳のお子様向けに、「楽しく学べる」体験の提供を目指しているYouTube動画チャンネルです。
好奇心旺盛で、冒険精神豊かなお子様が笑顔と共に成長できるように、サンサンキッズTVは親子で楽しめるお絵かき遊び、歌、工作、おもちゃ遊びなど様々な動画をアップしています。
●YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCShFhaDUub-4RZefXJwjQug
公式サイト一覧
●公式WEBサイト
https://sunsunkidstv.com/
●オフィシャルグッズサイト
https://sunsunkidstv.shop/
キャラクター紹介
サンサン
最近はツッコミ役も華麗にこなし中6歳の太陽の男の子で、ちょっぴり頼りないけどみんなに慕われている。
身長はトマト3個分、体重はトマト2個分で、オムライスが大好き♪
お腹のチャックの中身は誰にも秘密！
くもりん
好奇心旺盛ですっごくドジな6歳の雲の男の子。
サンサンと仲良しでいつも一緒にいる。
食いしん坊で忘れん坊でおっちょこちょいで、いつもドタバタしてる。
バナナが大好き♪
会社概要
株式会社aquwaは、『「面白い」を創る 「おもしろい」をひろげる』をミッションとして、多角的な視点で日々こだわり突き詰めた「届けたいコトが届けたい場所に届くコンテンツ」を制作・発信し続ける集団です。
幼児・ファミリー向けのYouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」の運営、YouTubeを中心とした動画コンテンツ制作をはじめ、マンガ動画事業、YouTubeマーケティング・コンサルティング事業、PR動画・コンテンツ等を展開しています。
・創立日：2014年8月
・会社所在地：東京都中央区新川1丁目16-4VORT茅場町イースト5階
・代表取締役： 佐々木和哉
・公式HP：http://aquwa.co.jp