【セント レジス ホテル 大阪】ダイヤモンドの輝きに包まれる祝祭の季節をセント レジス ホテル 大阪が贈るアニバーサリー・フェスティブ 2025

マリオット・インターナショナルフェスティブデコレーションイメージ（2024年）

2025年11月7日（金）- シャンパン・サーベラージュの煌めきとともに幕を開ける、華やかなフェスティブシーズン。セント レジス ホテル 大阪（所在地：大阪市中央区本町3-6-12、総支配人：ルナ・バズラチャリャ）は、 開業15周年を祝う華やかなプロモーション「15 Years of Legacy, 121 Years of Legend」の最終章として、アスター家の華やかな社交文化を受け継ぐシーズンプログラム「House of Celebration」を、気品溢れる輝きと祝福に満ちた美食と体験でお届けします。





記念すべきアニバーサリーイヤーの締めくくりにふさわしく、2025年のフェスティブシーズンのテーマは「ダイヤモンド」。セントレジスの創業者であるジョン・ジェイコブ・アスター4世の母、キャロライン・アスターが愛したダイヤモンドの輝きから着想を得て、ホテル全館は光を纏うような気品に輝く祝祭の空間へと姿を変えます。11月15日（土）から、エントランスでは高さ2メートルを超えるくるみ割り人形がゲストを迎え、12階ロビーには高さ4メートルのクリスマスツリーが飾られます。レストラン・バーを含む館内全体がクリスマスデコレーションに包まれ、祝福のきらめきがホテルを満たします。また、レストラン・バーでは、テーマである「ダイヤモンド」をイメージしたクリスマス限定メニューや、特別仕様のアフタヌーンティーをご用意。“Timeless Elegance（時を超えるエレガンス）”を体現する、セントレジスならではの洗練されたホスピタリティとともに、心に残る冬のひとときをお過ごしいただけます。

伝統と革新が交差するセント レジス ホテル 大阪で出会う、上質で華やかな祝祭の世界をご体験ください。

イタリア料理「ラ ベデュータ」

トスカーナの邸宅を思わせる温かな空間で味わう、シェフ吉田 道昭のクリエイティビティが光るフェスティブメニューの数々。真珠のパウダーを含むリキュール「アンブロシア15」を使った柑橘とスパイスの香りが織りなすウェルカムドリンクで、華やかなひとときの幕開けを。輝きを纏う前菜「キャビア ロイヤル クリスタルの小さなクロスタータ」は、寒鰤のタルタルと白人参のピュレがキャビアと織り成すまろやかで奥行きのある味わいが、冬の到来を美しく告げます。ノドグロのインパデッラや奈良県産みわ牛のアッロストなど、素材の個性を極限まで引き出した珠玉の料理を、ラ ベデュータならではの芸術的なプレゼンテーションでご堪能ください。

■期間

2025年12月19 日（金）～25 日（木）

※2025年12月19 日（金）はディナーのみ

■時間

ランチ 12:00～15:00（L.O.14:00）

ディナー 17:30～22:00（L.O. 21:00）

■料金

クリスマスランチコース 5品 \12,000

クリスマスディナーコース 5品 \30,000

■場所

イタリア料理「ラ ベデュータ」 12階

■WEBサイト

www.laveduta.stregisosaka.com(https://www.laveduta.stregisosaka.com/)

鉄板焼「和城」

静かな高揚と密やかな一体感が満ちる、和城のカウンター。ダイヤモンドの輝きに着想を得たコースでは、黒いダイヤモンドと称されるキャビアをあしらった「キャビア 鮪 アボカドのアンサンブル」が、深みのある旨味とともに静謐な存在感を放ちます。「甘海老のタルタル 炭のアクセント」は、砕いた炭の繊細なニュアンスが、甘海老のまろやかさに輪郭を添え、海の恵みが上品に際立つ一皿。黒トリュフや鮑、季節の果実が織りなす調和は、和と洋の感性が響き合い、優雅な物語のようなひとときを紡ぎます。目の前で丹念に仕上げられる一皿一皿が、五感と心を深く満たす、優美な歓びのひとときをお過ごしください。

■期間

2025年12月19日（金）～25 日（木）

■定休日

⽕・水（祝日除く）

※12月23、24、30、31日は営業

■時間

ランチ 12:00～15:00 ( L.O.14:00)

※12月20、21、24、25日のみ

ディナー 17:30～22:00（L.O. 21:00）

■料金

クリスマスランチコース \20,000

クリスマスディナーコース \50,000

神戸ビーフディナーコース \80,000

■場所

鉄板焼「和城」 12階

■WEBサイト

www.wajo.stregisosaka.com(https://www.wajo.stregisosaka.com/)

ブラッスリー「REGINE」

御堂筋が冬の光彩を纏う季節、通りに面したブラッスリー「REGINE」では、ミシュラン二つ星シェフ 飯塚 隆太氏の感性が息づく、フェスティブシーズンならではのメニューをご用意いたします。森の黒いダイヤモンドと呼ばれるトリュフをあしらった前菜「帆立貝のクルスティアン 根セロリピューレ ソースペリグー」は、素材の本質を極めることで生まれる澄み渡る味わいが優美に広がります。「鰆のプランチャ焼き ほうれん草とビーツのヴィネグレットと共に」はビーツとパセリの彩り鮮やかなソースでクリスマスを想わせる一皿。柔らかな灯りと賑わいが調和する空間で、冬の美食が織りなす優雅な煌めきに満ちたエレガンスをお愉しみください。

■期間

2025年12月19 日（金）～25 日（木）

※ 2025年12月19 日（金）はディナーのみ

■時間

ランチ 11:30～14:30（L.O.14:00）

ディナー 17:30～22:00（L.O. 21:00）

■料金

クリスマスランチコース \9,500

クリスマスディナーコース \25,000

■場所

ブラッスリー「REGINE」 1階

■WEBサイト

www.regine.stregisosaka.com(https://www.regine.stregisosaka.com/)

セントレジスバー

夜の静寂に包まれる頃、グラスの中で静かに煌めくフェスティブカクテルの数々。ピーチとシャンパンの繊細な調和にパールパウダーが舞い、光を纏うような「アダマス レディー」。ホワイトチョコレートとトリュフが香る「ノーブル ホワイト」、ペアと黒トリュフハニーが織りなす「エトワール ノアール」など、それぞれが異なる表情で、華やかな夜の一幕を描き出します。グラスに映したダイヤモンドの煌めきと余韻に包まれる優雅な時間をお過ごしください。

■期間

2025年11月15日（土）～25 日（木）

■時間

月～木、日・祝日 17:30 ～ 23:00

（ L.O. 22:30）

金・土・祝前日 17:30 ～ 24:00

（L.O. 23:30）

■料金

クリスマスカクテル 各\3,000

■場所

セントレジスバー 12階

■WEBサイト

www.stregisbar.stregisosaka.com/(https://www.stregisbar.stregisosaka.com/)

クリスマス限定 セントレジスアフタヌーンティー with モンブラン

11月25日（火）より、「セントレジスアフタヌーンティー with モンブラン」は、ホリデーシーズンの訪れとともに フェスティブのきらめきを纏った装いで登場いたします。季節の高揚を添える繊細なデコレーションが加わり、より華やかで優美な表情へと昇華します。

さらに、ノベルティーもフェスティブシーズンならではの特別仕様に。限定デザインのポストカードとショッパーに加え、モンブランの万年筆のペン先を象った特製ブックマークをご用意いたします。贈り物のリボンをほどくような、ときめきに満ちたアフタヌーンティーのひとときをお愉しみください。

■期間

～2025年12月25日（木）

■時間

12:00 / 12:30 / 13:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 ※ 2時間制（90分ラストオーダー）

■料金

お1人様 \7,800 / グラスシャンパン付きお1人様 \9,800

※ ドリンクは、90分間ご自由にメニューからオーダーいただけます。

■場所

セントレジスバー 12階

■WEBサイト

https://www.stregisbar.stregisosaka.com/afternoontea

クリスマスコンサート

相愛高等学校音楽科、相愛大学音楽学部によるクリスマスコンサートを、12階ロビーと館内レストランにて開催いたします。やわらかな調べがホテルを満たす、聖夜にふさわしい優雅なひととき。音楽の余韻に包まれる、特別な夜をお過ごしください。

■期間

2025年12月19日（金）、24日（水）、25日（木）

■時間・場所

17:00～ 12階 ロビー

18:40～ 12階 イタリア料理「ラ ベデュータ」

19:10～ 1階 ブラッスリー「REGINE」

カウントダウンパーティー

輝きに満ちた新しい年を迎える夜。12階のセントレジスバーでは、グラスのきらめきと音楽が息づく、カウントダウンパーティーを開催いたします。シャンパン・サーベラージュで新年を告げる瞬間は、凛とした静寂と華やぎが交差する、印象的な幕開けです。ボトルに刃を滑らせる澄んだ音とともにシャンパンが軽やかに開き、新しい時の訪れが静かに満ちていきます。

柔らかなジャズの音色が、キャンドルの灯りに照らされたバーの空気に深みを添え、大人の余白を纏った、落ち着いた華やぎが生まれます。新年を迎える瞬間を、時を越えて美しく記憶にとどまるひとときへ。穏やかに、そして緩やかにきらめくカウントダウンの夜をお過ごしください。

■日時

2025年12月31日（水） 22:00～25:00（L.O.24:00）

■料金

スタンディング お1人様 \15,000 / VIPシート お1人様 \20,000

■場所

セントレジスバー 12階

■内容

シャンパン・サーベラージュによるカウントダウン、ジャズの生演奏、フリーフロー（シャンパン / ワイン（赤・白） / ビール / カクテル3種 / ソフトドリンク）、カナッペ

ご予約・お問い合わせ

セント レジス ホテル 大阪 レストラン予約 06-6105-5659（10:00～19:00）

※表記料金には税金・サービス料が含まれております。

公式サイト：www.stregisosaka.co.jp (https://www.marriott.com/ja/hotels/osaxr-the-st-regis-osaka/overview/?EM=DNM_STREGISOSAKA.CO.JP)

Instagram：Instagram.com/stregisosaka(https://www.instagram.com/stregisosaka)

Facebook：facebook.com/stregisosaka(https://www.facebook.com/stregisosaka)

###

セントレジスホテル＆リゾートについて

時代を超えた洗練さと、モダンな感覚を併せ持つセントレジスホテル＆リゾートは、世界の中でも最高のロケーションに 55 軒以上の高級ホテルとリゾートを有しており、ゲストが上質な時間を過ごしていただけることをお約束いたします。20 世紀の幕開けにジョン・ジェイコブ・アスター4 世がニューヨークに最初のセントレジスホテルをオープンして以来、ゲストのご期待にお応えできるよう、セントレジス独自のバトラーサービスによって妥協のないサービスをご提供してまいりました。さらに詳しい情報や新たな開業情報については、http://www.stregis.com/

をご覧ください。Instagram、Facebookでも最新情報を発信しています。セントレジスホテルは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoy は会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオや Marriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、https://www.marriott.com/loyalty.mi

をご覧ください。

マリオット・インターナショナルについて

マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR、本社： 米国メリーランド州ベセスダ）は、141 カ国・地域に 30 以上のブランド、 合わせて 8,900 軒以上の宿泊施設を擁するホスピタリティ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャイズや、リゾートのオーナーシップ・プログラムを展開しています。当社は、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）を提供しています。詳しい情報は、 www.marriott.com(https://www.marriott.com/default.mi) をご覧ください。また最新の企業ニュースは、www.marriottnewscenter.com(https://news.marriott.com/)をご覧ください。Facebookや@MarriottIntl にてXとInstagramでも情報発信しています。