¡Ú»²²ÃÌµÎÁ¡Û37ËüÉô¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ø¡Ö³ØÎÏ¡×¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦Ãæ¼¼ËÒ»Ò¶µ¼ø¤¬ÅÐÃÅ¡ª Ãæ¹â°ì´Ó¹»ÀìÌç ¸ÄÊÌ»ØÆ³½ÎWAYS¤È¶¦ºÅ¡¢¡Ø²Ê³ØÅªº¬µò¤Ç»Ò°é¤Æ¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡Ö¡ÈÃæ¤À¤ë¤ß¡É¤ÎÀµÂÎ¡×¤ò²òÌÀ
Ãæ¹â°ì´Ó¹»ÀìÌç ¸ÄÊÌ»ØÆ³½ÎWAYS¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¤¥Ä¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢37ËüÉôÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ø¡Ö³ØÎÏ¡×¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¤ä¡Ø²Ê³ØÅªº¬µò¤Ç»Ò°é¤Æ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¶µ°é·ÐºÑ³Ø¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤ÎÃæ¼¼ËÒ»Ò¶µ¼ø¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ø¡ÚÃæ¹â°ì´Ó¹» ÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¡Û¶µ°é¤Ë²Ê³ØÅªº¬µò¤ò¡Ù¤ò2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)20:00¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://ways-sch.jp/seminar/collaboration-seminar-20251115?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202511_collaboration-seminar
◼️ ¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¡×¸å¤Î¡ÈÇ³¤¨¿Ô¤¡É¤È¡ÖÃæ¤À¤ë¤ß¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â
Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¤¢¤ì¤Û¤ÉÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿²æ¤¬»Ò¤¬¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢³Ø½¬°ÕÍß¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÃæ¤À¤ë¤ß¡×¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¥¹¥Þ¥Û¤Ð¤«¤ê¸«¤ÆÀ®ÀÓ¤Ï²¼¹ß¤·¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤ì¤Ð"¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ê´é"¤ò¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¤Î¤´²ÈÄí¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿¼¹ï¤ÊÇº¤ß¤Ç¤¹¡£
Ãæ¼¼ËÒ»Ò¶µ¼ø¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö²Ê³ØÅªº¬µò¡Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¶µ°é¡×¤Ï¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¼º¤¤¤¬¤Á¤ÊÀ¸ÅÌ¤È¡¢¤½¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¤³¤½Í¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæ¤À¤ë¤ß¡×¤Ï¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÅØÎÏÉÔÂ¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢"¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³ÃÌ¤äÀº¿ÀÏÀ"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²Ê³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
◼️ Ãæ¹â°ì´Ó¹»À¸¤Î¡Ö¸½¾ì¡×¤òÃÎ¤ëWAYS¤¬¡¢Ãæ¼¼¶µ¼ø¤ò¤ª¾·¤¤·¤¿ÍýÍ³
»ä¤¿¤ÁÃæ¹â°ì´Ó¹»ÀìÌç ¸ÄÊÌ»ØÆ³½ÎWAYS¤Ï¡¢¡Ø¤ä¤êÀÚ¤ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ë¸þ¤«¤¦À¸ÅÌ¤ò°é¤Æ¤ë¡Ù¤ò¶µ°éÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡Ê¤ä¤êÈ´¤¯ÎÏ¤ä¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¡Ë¤Î°éÀ®¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»À¸¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÖÃæ¤À¤ë¤ß¡×--¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¿Ê³Ø¹»¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ç¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¡á¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡Ë¸½¾Ý¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¶µ°é¤Î¼Â¸½¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼¿Ê³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Û¤É¡¢¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤ß¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡©¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÀÚ¼Â¤ÊÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢"¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³ÃÌ¤äÀº¿ÀÏÀ"¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö²Ê³ØÅªº¬µò¡Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿²ò·èºö¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈWAYS¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¼¼¶µ¼ø¤¬Äó¾§¤µ¤ì¤ë¡Ö²Ê³ØÅªº¬µò¡Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¶µ°é¡×¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¶µ°é¤Îºß¤êÊý¤È¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¤³¤Î½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤òÊÝ¸î¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¹¤¯¶¦Í¤·¤¿¤¤¡¢¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤â²Ê³ØÅª¸«ÃÏ¤«¤é»ØÆ³¤ò²þÁ±¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¶µ°é·ÐºÑ³Ø¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃæ¼¼¶µ¼ø¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ò´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤ß¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ëµ®½Å¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
◼️ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹
☑️ ¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÙ¶¯¤Ë¿È¤¬Æþ¤é¤º¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÀ®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤ªÇº¤ß¤ÎÊý
☑️ ¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤ê¡¢³Ø½¬°ÕÍß¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤ÊÊý
☑️ ³ØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý
◼️ ¥»¥ß¥Êー¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ö3¤Ä¤Î²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ò¥ó¥È¡×
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¼¼¶µ¼ø¤¬²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡Ú¿¼³¤µû¤ÎÀµÂÎ¡Û¤Ê¤¼¿Ê³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Û¤É¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡© ·ÐºÑ³Ø¤¬²òÌÀ¤·¤¿¡Ö°æ¤ÎÃæ¤Î³¿¡×¸ú²Ì¤È¤Ï
- ¡ÚÁêÂÐÉ¾²Á¤Îæ«¡Û¡ÖÂ¾¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¡×¤¬»Ò¤É¤â¤Î¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤òÃ¥¤¦¡©"¼þ¤ê¤Î»Ò"¤È¤ÎÁêÂÐÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²áµî¤Î¼«Ê¬¡×¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë»ëÅÀ¤Î½ÅÍ×À
- ¡Ú¾Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¡Û¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤è¤ê¤â½ÅÍ×¡©¾Íè¤ÎÇ¯¼ý¤¬¿ôÀéËüÊÑ¤ï¤ë¡ÖÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡×¤ò°é¤à¥Ò¥ó¥È
◼️ ¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¡ÖÃæ¤À¤ë¤ß¡×¤ä¼«¿®¤ÎÄã²¼¤Ë¡¢"Àº¿ÀÏÀ"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²Ê³ØÅªº¬µò¡×¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é·ÐºÑ³Ø¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦Ãæ¼¼ËÒ»Ò¶µ¼ø¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤à¥Ò¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¡¢¤ª¤è¤Ó»²²Ã¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/134095/table/61_1_0c4d72d41715010998b7d2cbad94e2b9.jpg?v=202511070428 ]
¢§¥»¥ß¥Êー¤Ø¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¡£¡ÊÌµÎÁ¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ë
¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://ways-sch.jp/seminar/collaboration-seminar-20251115?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202511_collaboration-seminar
◼️ ÅÐÃÅ¼Ô¾Ò²ð
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Ãæ¼¼ËÒ»Ò¶µ¼ø
Ãæ¼¼ËÒ»Ò»á
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô ¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¶µ°é·ÐºÑ³Ø¡£37ËüÉôÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ø¡Ö³ØÎÏ¡×¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥óÅý³ç¤âÌ³¤á¤ë¡£²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¶µ°éÏÀ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
◼️ Ãæ¹â°ì´Ó¹»ÀìÌç ¸ÄÊÌ»ØÆ³½ÎWAYS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WAYS¤Ï¡ÖÄê´ü¥Æ¥¹¥ÈÂÐºö¤«¤éÂç³Ø¼õ¸³¤Þ¤Ç¡¢6Ç¯´Ö¤ò¸«ÄÌ¤¹¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¡¦¹â1¤Ç¤Ï¡¢ÆâÉô¿Ê³Ø¤ä»ØÄê¹»¿äÁ¦¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡ÖÄê´ü¥Æ¥¹¥ÈÂÐºö¡×¤Ç³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓ¡ÊÉ¾Äê¡Ë¤ò³Î¼Â¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¹â2¡¦¹â3¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÁªÈ´¡¢ÆâÉô¿Ê³Ø¡¢³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¤Ê¤É¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´õË¾¿ÊÏ©¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÐºö¤Ë°Ü¹Ô¡£ÀÖÅÀÃ¦½Ð¤«¤éÆñ´ØÂç³Ø¼õ¸³¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÜÉ¸¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹â°ì´Ó¹»À¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢ÌµÎÁ³Ø½¬ÁêÃÌ¤äÂÎ¸³»ØÆ³¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ËÄÌ¤¦¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÇº¤ß¤ÎÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤Ï¤¼¤Ò°ìÅÙ¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌµÎÁ³Ø½¬ÁêÃÌ¤Î¶õ¤ÆüÄø¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë :
https://ways-sch.jp/reserve?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202511_collaboration-seminar_reserve
◼️ ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¸ÄÊÌ»ØÆ³½ÎWAYS ¥»¥ß¥Êー¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý
TEL¡§0120-913-938 ¡Ê10:00~18:00(·î～ÅÚ)¡Ë
¥áー¥ë¡§info@ways-sch.jp
HP¡§https://ways-sch.jp