【NHKカルチャー】韓国出身のアーティスト・俳優として活躍する超新星 ゴニルさんが特別講義を開催

株式会社エヌエイチケイ文化センター超新星 ゴニルさん第一部教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1322869.html第一部オンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1323364.html第二部教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1323422.html第二部オンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1323428.html

韓国出身のアーティスト・俳優として活躍する超新星 ゴニルさんが、自身の価値観や人生観を語る特別講義を開催いたします。

2部構成となっており、【第1部】では「豊かな精神世界」について、【第2部】では「好きと生きる力」や「没頭の大切さ」について語られます。

すべての講義スライドはゴニルさん自身による自作で、視覚表現にもこだわり抜いた“伝える空間”を創り上げます。

第1部のテーマは「どう生きるか。～豊かな精神世界のために～」です。

「芸能人という職業は、外見を売る仕事のようでいて、実は内面を見られている仕事でもあります」とゴニルさんは語ります。

長年芸能界で活動を続けてきたからこそ感じた、“心の在り方”の重要性。そして、「仕事中よりも、仕事外の時間の過ごし方が、むしろ大切だ」とも。

デジタル化が進み、情報が絶え間なく流れる現代社会の中で、私たちはどのように“内なる静けさ”を保っていくのか。

ゴニルさん自身の言葉で、静かに、しかし力強く語られる講義となります。

第2部のテーマは「没頭の楽しさ～好きという気持ちこそが才能である～」です。

「頑張らなきゃ」「ちゃんとやらなきゃ」と背伸びを続ける毎日の中で、私たちを支えてくれるのは、時にとてもささやかな“好き”という気持ちかもしれません。

ゴニルさんにとっては“ココイチのカレー”のようなものです。

“うまくやること”よりも、“好きでいること”を大切にしようとする心の変化について、飾らず、等身大の言葉で語られます。

“没頭できるもの”を見つけることが、人生を豊かにする第一歩。誰かと比べない、自分らしい生き方へのヒントが詰まった時間になるはずです。

超新星 ゴニルさん

今回のイベントでは、講義に使用されるスライドをすべてゴニルさんご本人が自作します。

音楽や演技とはまた違った形で、ファンや参加者とつながる場を創り出します。

◆参加者特典について

イベント参加者には、以下の特典をご用意しています

・直筆サイン入りの受講修了証（手渡し）

・集合写真（後日データでお渡し）

超新星 ゴニル スペシャルトークショー

講師：超新星 ゴニル

開催形式：教室＆オンライン

開催日時：【第一部】2025年11月10日（月）13:30～14:30

【第二部】2025年11月10日（月）15:30～16:30

受講料：【第一部】会場受講 会員・一般 10,000円（税込）

オンライン 会員・一般 4,400円（税込）

【第二部】会場受講 会員・一般 10,000円（税込）

オンライン 会員・一般 4,400円（税込）

主催：NHK文化センター青山教室

詳細URL

【第一部】

教室：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1322869.html

オンライン：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1323364.html

【第二部】

教室：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1323422.html

オンライン：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1323428.html