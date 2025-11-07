美容インフルエンサー「ちゃんちゃんまる」が『TikTok Awards Japan 2025』にノミネート

株式会社Unlock

美容インフルエンサー「ちゃんちゃんまる（@chan_maru77(https://www.tiktok.com/@chan_maru77)）」が、ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」が主催する『TikTok Awards Japan 2025』において、「Beauty Creator of the Year」部門にノミネートされました。

本アワードは、TikTokで活躍するクリエイターやアーティスト、企業を表彰する年に一度の祭典で、今年で6回目の開催を迎えます。

2025年は、一般投票が対象となる7部門での投票受付がスタートしており、一般ユーザーもお気に入りのクリエイターに1日1回投票することができます。

■投票期間：2025年11月7日（金）10:00 ～ 11月23日（日）23:59

■結果発表：2025年12月5日（金）18:00～ TikTok LIVE Japanアカウント（https://www.tiktok.com/@tiktokjapan）にて配信予定

【ちゃんちゃんまる プロフィール】

2024年7月に開設したアカウント「ちゃんちゃんまる＠妖怪美容垢もどき」では、「お嬢様」口調で語る美容動画を中心に発信。

初投稿にして200万回再生を突破し、一躍話題に。

美容情報からモノマネメイクまで幅広いジャンルを独自の世界観で展開し、“面白い×美容”という唯一無二のスタイルで多くのファンを魅了しています。

アカウント開設からわずか1年でフォロワー数50万人を突破するなど、いま最も注目を集める美容インフルエンサーの一人です。

【ちゃんちゃんまる コメント】

「TikTokを通して美容の楽しさを少しでも多くの方に届けたいと思って活動してきたので、こうしてノミネートしていただけて本当に嬉しいです！ いつも見てくださっている皆さん、本当にありがとうございます！」

【投票のお願い】

「Beauty Creator of the Year」部門は一般投票の対象となっています。

ぜひ下記の投票ページより、「ちゃんちゃんまる（@chan_maru77(https://www.tiktok.com/@chan_maru77)）」への応援をお願いいたします。

■投票ページ：https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/7566661441676790584?appType=tiktok&magic_page_no=1&lang=ja-JP(R)ion=JP(https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/7566661441676790584?appType=tiktok&magic_page_no=1&lang=ja-JP®ion=JP)

【TikTok Awards Japan 2025概要】

主催：TikTok Japan

配信日時：2025年12月5日（金）18:00～

配信アカウント：TikTok LIVE Japan（https://www.tiktok.com/@tiktokjapan）

対象部門数：全12部門（うち7部門は一般投票）

【所属事務所】

株式会社Unlock（アンロック）

「溢れる個性を、世の中へ。」をビジョンに掲げ、SNS・音楽・ファッション・エンターテインメントなど幅広い分野で活躍するクリエイター・アーティストのマネジメントを行う。

【お問い合わせ】

株式会社Unlock（アンロック）

代表取締役 堀江利工

Mail：info@unlock-un.jp

HP：https://uniiique.jp/category/c-unlock/