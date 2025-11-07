【新潟県・小千谷×南魚沼イノベーションイベント】Yukiguni Startup Day 2025開催[11月17日＠有楽町・配信あり]

小千谷市


2025年11月17日(月)、小千谷市と南魚沼市で「Yukiguni Startup Day 2025」を共催します。


本イベントは、これまで両市が地域課題の解決や新たな価値創造を目指し、それぞれに開催してきた起業家育成支援事業の熱意と成果を結集させるものです。


小千谷・南魚沼・新潟に関心、ゆかりのある皆さまのご参加をお待ちしております。


本イベントの特徴


1｜雪国スタートアップとの協働の可能性を拓く

新潟県内でも降雪量の多いエリアに位置する小千谷市と南魚沼市では、ローカルスタートアップが盛り上がっています。


本イベントでは、そのイノベーションシーンの現在地をご紹介し、首都圏の皆さまとこれからの展望を共有することで、未来に向けた新たな化学反応を生み出します。


2｜雪国、東京、そして世界を繋ぐ

国内最大級のイノベーション拠点「Tokyo Innovation Base」にて、小千谷市と南魚沼市から誕生したイノベーターのピッチや交流会を実施することで、首都圏の事業会社、スタートアップ、ベンチャーキャピタルなどと両市の起業家を繋ぎ、さまざまな協働を生み出します。


3｜小千谷・南魚沼ゆかりのお酒を片手に交流を

交流会では、小千谷市と南魚沼市特産のお酒やお菓子を片手に、ご来場、ご登壇される多種多様な方々と、雪国のイノベーションを語り合いつつ交流し、素敵なお時間をお過ごしください。



小千谷市の特産品、「山本山高原ビール」と「長寿豆」・「いなか豆 」

【小千谷市の特産品】


・株式会社アグリたかの：「山本山高原ビール」


・高の井酒造株式会社：「たかの井 清酒 カップ」


・新潟銘醸株式会社：「N-888 HOP Sparkling」、「長者盛 長者カップ」


・竹内製菓株式会社：「おぢやおかき」


・有限会社竹島屋製菓：「いなか豆 」・「長寿豆」　


・澤田屋：「錦鯉もなか」





【南魚沼市の特産品】


・猿倉山ビール醸造所：「ライディーンビール」


・青木酒造株式会社：「雪男サイダー」


・今成漬物店：「つけもなか」


・株式会社ミライス：「越後おこめぷりん」





南魚沼市の特産品、「越後おこめぷりん」と「ライディーンビール」


開催概要


日時


11月17日（月）16:50～20:00（受付開始：16:00）


会場


Tokyo Innovation Base “SQUARE-2”　


〒100-0005　東京都千代田区丸の内3-8-3　Sushi Tech Square1階


定員


現地　80名　オンライン配信あり


こんな方におすすめ！


・首都圏のビジネスパーソン、スタートアップ関係者の方


・行政、ベンチャーキャピタル、金融関係者の方


・小千谷、南魚沼、新潟出身・関係の首都圏在住者の方


申込方法


お申し込みは、peatixからチケットを購入してください


https://yukiguni-startup-day-2025.peatix.com


※会場規則により年齢確認のため身分証のご提示をいただく場合がございます。


※法令により20歳未満の参加者の飲酒は固くお断りさせていただきます。


配信


当日会場にお越しいただけない方でも、Peatixから配信用チケットを購入して、ZOOMでイベントのライブ配信を見ることができます。


※19:10まで（交流会前まで）の視聴となります。


主催


小千谷市、南魚沼市


後援・協力・運営


後援：新潟県


協力：文化放送


運営：Socialups株式会社、一般社団法人 南魚沼市まちづくり推進機構、株式会社テレビ新潟放送網



お申し込みはこちらから :
https://yukiguni-startup-day-2025.peatix.com

タイムスケジュール


16:50- オープニング


17:00-【基調講演】


17:20- 小千谷市・南魚沼市起業家育成支援事業の紹介


17:30-【小千谷・南魚沼イノベーターピッチ前半】


18:00- 休憩


18:10-【小千谷・南魚沼イノベーターピッチ後半】


18:40-【クロストーク・雪国×イノベーション】


19:10-【交流会】 Yukiguni Networking in Tokyo


20:00- 終了


■基調講演


地方だからこそ、世界とつながる


教育起業家・兵庫県初代広報官　湯川カナ



■ピッチ


登壇者


（小千谷市）


・サトラボ合同会社 代表 佐藤 和輝


・合同会社ながめ 代表 谷口 諒


・株式会社K-WORKS 代表取締役 小林 勇貴


（南魚沼市）


・株式会社ForestFolks 代表取締役 桜井 隆志


・株式会社庄治郎商会 代表取締役 原澤 太一


・日本マダミスラボ 代表 島田 眞伊


コメンテーター


・湯川カナ


・株式会社WiL プリンシパル 笹川 大和


・Antler株式会社 プログラムマネジャー 岡 佑実子


・株式会社タシロ 代表取締役 田城 功揮



■クロストーク


パネリスト


・開志専門職大学 学長 各務 茂夫


・小千谷市長 宮崎 悦男


・南魚沼市長 林 茂男


モデレーター


・新潟ベンチャー協会 代表理事 渋谷 修太





Yukiguni Startup Day2025チラシ


Yukiguni Startup Day2025チラシ

小千谷市役所商工振興課　地域産業係

担当｜岩田・須田
TEL｜0258-23-3556
Mail｜syoko-c@city.ojiya.niigata.jp